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Тина Кароль расплакалась в финале Нацотбора на Евровидение 2020: видео

KHAYAT выступил под номером 4

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:30

22 февраля проходит Нацотбор на "Евровидение-2020", в рамках которого определится представитель Украины на международной сцене. Отметим, открыла финал Нацотбора Верка Сердючка, которая исполнила легендарную песню Dancing Lasha Tumbai и выпила бокал шампанского прямо на сцене.

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В финале под номером 4 выступил KHAYAT, который принимал участие в Нацотборе в прошлом году, однако тогда выйти в финал артисту не удалось. В 2020 году KHAYAT борется за победу с песней Call for love. После выступления Тина Кароль отметила, что гордится сотрудничеством с исполнителем. Кроме того, певица не смогла сдержать слез, чем растрогала KHAYAT.

"Ты набрался смелости с прошлого раза, ты двигался, ты вел публику за собой. И она тебе отвечала благодарностью и взаимностью. Я горжусь, что когда-то работали вместе и сегодня ты показал такой уровень, KHAYAT", – сказала Тина.

Выступление KHAYAT на Нацотборе на "Евровидение-2020":

Напомним также, Тину Кароль впечатлило выступление скандального David Axelrod на Нацотборе-2020: "Вышла бы замуж".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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