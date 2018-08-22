Тина Кароль рассказала, что думает об "уколах красоты"

Певица следит за внешним видом и занимается спортом

Тина Кароль. Фото: телеканал "Украина"

На протяжении многих лет Тина Кароль остается одной из самых популярных певиц в Украине. Впрочем, чтобы удержать свой успех, необходимо постоянно работать над собой, в частности – и над своей внешностью. Как поддерживает внутреннюю и внешнюю красоту, артистка рассказала за кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал "Украина" покажет 24 августа в 21:00.

По словам Тины, никакая косметическая процедура не будет иметь смысла без правильного внутреннего настроя. И советует настраивать себя на успех каждый день.

Тина Кароль Фото: телеканал "Украина"

"Лучшая инъекция для каждой женщины – это проснуться на рассвете и сказать себе: "Сегодня у меня будет самый лучший день". Для хорошего настроения, как бы это банально для кого не прозвучало, очень важна утренняя молитва. И, конечно, влюбленность в свое дело. Когда ты знаешь, что тебя ждут великие дела и ты в них – ас, от этого просто невероятно сияют глаза. Безусловно, по-настоящему вдохновляет поддержка твоей семьи. Нужно любить мир, себя и свой возраст, потому что в каждом возрасте есть своя естественность и своя изюминка", – поделилась Тина Кароль во время съемок праздничного шоу "З Днем народження, Україно!".

Кроме того, среди огромного количества дел, в графике Тины Кароль всегда найдется место для спорта. Как признается поп-дива, постоянная работа над собой очень важна, потому что, как правило, тяжелее не добиться успеха, а удержать его.

"Достичь цели – это одно, а удержать успех и не опорочить свою репутацию – в разы сложнее. Надо постоянно быть в фокусе и любить свое дело. Но любить не себя в этом деле, а продолжать работать и вдохновлять людей", – рассказала артистка в эксклюзивном интервью каналу "Украина".

Напомним, Тина Кароль пришла на концерт в элегантном наряде.

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