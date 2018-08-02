Тина Кароль рассказала, как создавала свой знаменитый хит

Идея композиции появилась в небольшой студии в загородном доме певицы

Тина Кароль. Фото: телеканал "Украина"

В грандиозном праздничном шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал "Украина" покажет 24 августа, поп-дива Тина Кароль исполнила свой хит "Україна – це ти". За кулисами шоу Народная артистка Украины впервые рассказала, как родилась эта песня.

По словам Тины Кароль, идея этой композиции появилась в небольшой студии в ее доме за городом.

"Я называю это помещение "музыкальным подвальчиком". Просто была такая комнатка под кухней, с которой я не знала, что сделать. В общем, решила оборудовать там маленькую студию для себя. Однажды как-то ночью, когда в нашей стране происходили все эти непростые события, мы там сели – очень хотелось передать свою любовь и благодарность нашей Украине", – говорит Кароль.

"Знаете, я не люблю раскидываться пафосными фразами и много говорить. Я умею петь, умею писать песни. И это был такой зов души, не прислушаться к которому было просто невозможно. У меня были идеи по поводу слов, я написала музыку. Потом обратилась к автору слов Николаю Бровченко – мне хотелось передать, из чего состоит Украина и украинец, из каких частей складывается наша ДНК. Так родилась песня "Україна – це ти". Это было – как искра, возможно, поэтому композиция и стала такой популярной", – поделилась Тина Кароль.

Тина Кароль Фото: телеканал "Украина"

В то же время, поп-дива признается: никогда и подумать не могла, что ее песня попадет в книгу для первоклассников. "Все, что дальше происходило с этой композицией – и флешмобы, и первый звонок, и последний – это все инициатива людей. Я хочу поблагодарить каждого, кто полюбил эту мелодику и эти слова. Они были написаны с искренней любовью и самоотдачей, с огромным желанием подчеркнуть наш выбор и показать, кто мы", – рассказала певица.

Напомним, Тину Кароль раскритиковали за ее наряд.