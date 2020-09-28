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Тина Кароль рассказала, какой мужчина должен быть рядом с ней

Сегодня, 12:29

Певица назвала качества, которыми должен обладать претендент на ее руку и сердце

Знаменитая певица Тина Кароль, которая в 2013 году потеряла мужа Евгения Огира, призналась, какой мужчина может завоевать ее сердце.

В интервью "Зірковому шляху" в рубрике "Кава з перцем" на телеканале "Украина" Тина честно рассказала, с кем она может завязать отношения.

"Он должен быть благородным. Просто быть мужчиной. На самом деле, ничего не нужно делать. Когда ты пытаешься чего-то сильно добиться, знаете, прям так "хочу, хочу", ничего не выходит. Когда ты перестаешь этого не только хотеть, но относишься к этому с ожиданием и любовью – это обязательно с тобой случится. Мужчина, ну…Должен быть самостоятельным. Это такая редкость", – сказала Тина.

Тина Кароль и Евгений Огир
Тина Кароль и Евгений Огир
Фото: Instagram.com

Тина Кароль и Евгений Огир тайно обручились в 2008 году, а уже через пять лет, в 2013-м мужчина ушел из жизни после затяжной борьбы с раком желудка. В своих интервью исполнительница не раз признавалась, что очень тяжело переживала этот период. И должна была бороться и идти дальше ради ребенка – сына Вениамина. Именно это и "вытянуло" ее из затяжной депрессии.

Тина Кароль получила именную табличку на "Площади звезд" – смотрите видео:

Напомним, Тина Кароль получила именную табличку на "Площади звезд". Ранее певица выпустила мини-фильм "Найти своих" на песни из нового альбома.

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