Тина Кароль рассказала, вернется ли ее сын в Лондон на учебу

Вениамин еще с весны находится в Украине

Поп-дива Тина Кароль воспитывает 11-летнего сына Вениамина. Мальчик учится в Лондоне и свободно владеет английским. Однако уже с весны сын артистки находится в Украине. В программе "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина", певица призналась, делала ли она с Вениамином домашние задания на карантине и вернется ли он в Лондон, когда начнется новый учебный год.

"Не делала, я "дуб-дерево" в его домашке. Он уже на другом уровне. Не только знаний, английского и так далее. Он просто говорит: "Мама, переходи на украинский". Просила, чтобы подтянул мне акцент. Он сказал, что не сможет, не выдержит. В нашей семье есть такой юмор, подкалываем друг друга", – рассказала Тина Кароль.

Тина Кароль с сыном Вениамином Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Несмотря на продление карантина, Вениамин, говорит певица, вернется в Лондон, как только начнется учебный год.

"Мы для себя решили, что несмотря на то, будет дистанционное обучение или нет, он все равно туда поедет. Потому что он соскучился, там его друзья, развлечения", – отметила артистка, которая выступит в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" на канале "Украина" 24 августа.

Как Тина Кароль проводила карантин с сыном – смотрите видео:

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