Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тина Кароль с TVORCHI готовит сюрприз поклонникам: фотофакт

Поп-дива была запечатлена вместе с группой на студии звукозаписи

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:59

Популярная певица Тина Кароль, которая недавно предстала в маске за 2,3 тысячи гривен, объединилась с дебютантами Национального отбора на "Евровидение-2020" – группой TVORCHI.

О том, что артисты готовят музыкальный сюрприз, поклонникам стало известно из анонса на официальном аккаунте украинского "Евровидения" в Instagram. На опубликованном кадре из студии звукозаписи запечатлена поп-дива украинского шоу-бизнеса в окружении участников TVORCHI – Джеффри Кенни и Андрея Гуцуляка. Правда, когда и чего ожидать от украинских музыкантов, пока неизвестно.

В комментариях поклонники Тины Кароль в шуточной форме изъявили недовольство, ведь они уже давно ожидают на коллаборацию певицы с молдавским исполнителем Dan Balan: "Мы как бы очень рады, но нам нужен дуэт с Даном", "Мне кажется коллаборация с Даном Баланом выглядела бы лучше", "Это будет что-то невероятное и однозначно хит".

Тем временем Тина Кароль призывает не паниковать во время пандемии:

Напомним, что финалисты Национального отбора на "Евровидение-2020" TVORCHI обвинили организаторов в непрофессионализме. Солист Джеффри Кенни заявил, что слышал в наушниках только свой голос, но не музыку. Более того, музыканты больше никогда не примут участия в конкурсе. Продюсер шоу Руслан Квинта заявил обратное: у группы была исправная аппаратура, парням просто не хватило опыта.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Тина Кароль поделилась мнением о Go_A на Евровидении-2020 Евровидение-2020: Тина Кароль обнажилась в прямом эфире украинского Нацотбора Тина Кароль и Дан Балан спели романтичный хит вместе с участницей Голосу країни-10
Тина Кароль шоу-бизнес певица TVORCHI
Реклама

Новости партнеров

Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Скумбрия с овощами запеченная в духовке рецепт с фото пошагово
Скумбрия с овощами запеченная в духовке рецепт с фото пошагово
70-летняя Алла Пугачева появилась в неожиданном образе (фото)
70-летняя Алла Пугачева появилась в неожиданном образе (фото)
Крокеты картофельные: вкуснятина неимоверная. Рецепт
Крокеты картофельные: вкуснятина неимоверная. Рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 18:01Wellness

Медицинские маски: какие виды действительно защищают от вирусов

Сегодня, 17:43Психология

Как бороться с паническими атаками: пять эффективных методов

Сегодня, 13:07Fun

"Китайцы нам подсказали": Александр Лукашенко рассказал, от чего погибает коронавирус

Сегодня, 10:00Шоу-бизнес

Евровидение-2020: названы все участники конкурса

Сегодня, 09:30Food

День святого Патрика-2020: рецепт ирландского содового хлеба

Сегодня, 09:16Fun

День святого Патрика-2020: история и традиции праздника

Вчера, 18:29Wellness

Педиатр назвала простой способ не заразиться вирусом

Вчера, 16:20Food

День святого Патрика-2020: ТОП-5 рецептов к празднику

Вчера, 14:41Психология

Чем занять ребенка дома на время карантина: пять нескучных занятий

Вчера, 12:42Fun

Чихающих больных избили в самолете из-за угрозы коронавируса: видео

Вчера, 12:32Wellness

Симптомы коронавируса у детей: что нужно знать родителям

Вчера, 11:18Food

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

Вчера, 09:21Fun

По четыре гривни: в Хорватии продают дома и земельные участки

Вчера, 09:03Шоу-бизнес

У Ольги Куриленко обнаружили коронавирус: заявление актрисы

15 мартаTravel

Не выходя из дома: музеи мира, которые можно посетить онлайн

15 мартаТехно

Где конец Вселенной: ученые дали ответ

Новости партнеров

Как превратить свеклу в чернослив: рецепт от шеф-повара
Как превратить свеклу в чернослив: рецепт от шеф-повара
Рецепт бесподобных блинчиков из капусты
Рецепт бесподобных блинчиков из капусты
Творожный торт без выпечки: рецепт с фото пошагово и видео
Творожный торт без выпечки: рецепт с фото пошагово и видео
Россию на Евровидении представит певец родом из Украины
Россию на Евровидении представит певец родом из Украины
Пугачова не тямить себе від люті, Галкін засвітив
Пугачова не тямить себе від люті, Галкін засвітив "гаряче" тіло
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
7 веских причин выбросить микроволновку прямо сейчас
7 веских причин выбросить микроволновку прямо сейчас
Експерти розповіли, кому не можна їсти апельсини та мандарини
Експерти розповіли, кому не можна їсти апельсини та мандарини