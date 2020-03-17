Тина Кароль с TVORCHI готовит сюрприз поклонникам: фотофакт

Поп-дива была запечатлена вместе с группой на студии звукозаписи

Популярная певица Тина Кароль, которая недавно предстала в маске за 2,3 тысячи гривен, объединилась с дебютантами Национального отбора на "Евровидение-2020" – группой TVORCHI.

О том, что артисты готовят музыкальный сюрприз, поклонникам стало известно из анонса на официальном аккаунте украинского "Евровидения" в Instagram. На опубликованном кадре из студии звукозаписи запечатлена поп-дива украинского шоу-бизнеса в окружении участников TVORCHI – Джеффри Кенни и Андрея Гуцуляка. Правда, когда и чего ожидать от украинских музыкантов, пока неизвестно.

В комментариях поклонники Тины Кароль в шуточной форме изъявили недовольство, ведь они уже давно ожидают на коллаборацию певицы с молдавским исполнителем Dan Balan: "Мы как бы очень рады, но нам нужен дуэт с Даном", "Мне кажется коллаборация с Даном Баланом выглядела бы лучше", "Это будет что-то невероятное и однозначно хит".

Тем временем Тина Кароль призывает не паниковать во время пандемии:

Напомним, что финалисты Национального отбора на "Евровидение-2020" TVORCHI обвинили организаторов в непрофессионализме. Солист Джеффри Кенни заявил, что слышал в наушниках только свой голос, но не музыку. Более того, музыканты больше никогда не примут участия в конкурсе. Продюсер шоу Руслан Квинта заявил обратное: у группы была исправная аппаратура, парням просто не хватило опыта.

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