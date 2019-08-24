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Тина Кароль спела гимн Украины на крыше в центре Киева – видео

Певица исполнила гимн во время торжественного празднования Дня Независимости

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Тина Кароль спела гимн Украины: видео
Тина Кароль спела гимн Украины: видео
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Украинская певица Тина Кароль, которая призналась, кто делает ее откровенные фото, исполнила гимн Украины во время Шествия Достоинства, прошедшем сегодня, 24 августа, на Майдане Независимости. Напомним, что в эту субботу украинцы отмечают 28-ю годовщину Независимости Украины.

Смотрите поздравления украинских звезд с Днем Независимости:

Сегодня в столице Украины и ее регионах проходят торжественные мероприятия и акции в честь Дня Независимости. В Киеве народная артистка Украины Тина Кароль исполнила гимн с крыши консерватории под аккомпанемент гитары и арфы.

INSTAGRAM

Для торжественного события Тина Кароль выбрала шикарное белое платье арабского бренда ASHI. Образ артистка добавила украшениями, выполненными в голубых и желтых цветах.

Видео выступления Тины Кароль во время празднования Дня Независимости появилось на странице певицы в Instagram. Там же звезда опубликовала снимки в своем шикарном образе.

INSTAGRAM

Отметим, что режиссерами Шествия Достоинства выступили Алан Бадоев и Елена Коляденко. В подготовке масштабного мероприятия задействованы пять оркестров, звезды оперной сцены, 17 пианистов и народные артисты Украины.

Накануне DZIDZIO признался, как отметит праздник Дня Независимости Украины.

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