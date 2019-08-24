Тина Кароль спела гимн Украины на крыше в центре Киева – видео
Певица исполнила гимн во время торжественного празднования Дня Независимости
Украинская певица Тина Кароль, которая призналась, кто делает ее откровенные фото, исполнила гимн Украины во время Шествия Достоинства, прошедшем сегодня, 24 августа, на Майдане Независимости. Напомним, что в эту субботу украинцы отмечают 28-ю годовщину Независимости Украины.
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Сегодня в столице Украины и ее регионах проходят торжественные мероприятия и акции в честь Дня Независимости. В Киеве народная артистка Украины Тина Кароль исполнила гимн с крыши консерватории под аккомпанемент гитары и арфы.
Для торжественного события Тина Кароль выбрала шикарное белое платье арабского бренда ASHI. Образ артистка добавила украшениями, выполненными в голубых и желтых цветах.
Видео выступления Тины Кароль во время празднования Дня Независимости появилось на странице певицы в Instagram. Там же звезда опубликовала снимки в своем шикарном образе.
Отметим, что режиссерами Шествия Достоинства выступили Алан Бадоев и Елена Коляденко. В подготовке масштабного мероприятия задействованы пять оркестров, звезды оперной сцены, 17 пианистов и народные артисты Украины.
Накануне DZIDZIO признался, как отметит праздник Дня Независимости Украины.
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