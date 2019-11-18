Тина Кароль трогательно поздравила сына с днем рождения: фото

Украинская певица показала фото подросшего Вениамина

Певица Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Популярная украинская певица и ведущая Тина Кароль, которая ранее поделилась редким школьным фото, трогательно поздравила своего сына Вениамина с днем рождения. Отметим, что мальчику сегодня, 18 ноября, исполняется 11 лет.

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На своей странице в Instagram дива украинской эстрады опубликовала фото сына и открытку, на которой оставила трогательное послание имениннику. Слова поздравления полностью написаны на английской языке, поскольку звездный ребенок проживает и учится в Великобритании. Певица ранее призналась, что Вениамин с возрастом становится все более похожим на своего отца Евгения Огира, который умер от рака в 2013 году. По словам артистки, порой от такой схожести ей "щемит в сердце", но она гордится сыном и радуется, что у нее есть опора.

"Дорогой сынок! Я люблю тебя до Луны и обратно. Мы переполнены гордостью за тебя! С днем рождения, родной!" – написала Тина Кароль на открытке.

Напомним, что недавно Тина Кароль показала соблазнительное видео в облегающем платье.

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