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Тина Кароль удивила поклонников новым достижением

Певица не так давно снялась в короткометражке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:26
Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Знаменитая украинская певица Тина Кароль рассказала о своем необычном достижении. На своей странице в Instagram певица разместила новость о том, что она получила награду международного кинофестиваля SFAAF за "Лучшую женскую роль".

Тина Кароль исполнила одну из главных ролей в короткометражном фильме "Бывшие", режиссером которого выступил Евгений Баранов. В фильме Тина появилась в необычном и довольно непривычном для всех образе брюнетки с короткой стрижкой.

Фото: instagram.com/tina_karol

В фильме Кароль исполнила роль девушки, которая пытается выстроить отношения со своим новым молодым человеком, но ее никак не отпускают фантомы ее бывших возлюбленных. Отметим, что и сама кинолента получила главный приз фестиваля в номинации "Лучший фантастический короткометражный фильм.

Напомним, Тина Кароль едва не обнажила грудь в новой фотосессии.

Ранее Тина Кароль засветила обнаженное тело под водой в новом клипе. Певица представила видео на композицию "Сила высоты".

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Источник: Сегодня
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