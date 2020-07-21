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Тина Кароль в блестящем платье выступила на Славянском Базаре-2020

Сегодня, 16:35

Певица впечатлила публику ярким выступлением и эффектным луком

Тина Кароль выступила на фестивале "Славянский Базар-2020", который на днях прошел в Витебске. Украинская певица вышла на сцену в эффектном белом платье, восхитив публику ярким номером и звонким голосом.

На своей странице в Instagram Тина Кароль опубликовала отрывок со своего выступления на "Славянском Базаре".

"В Витебске пою для вас", – подписала публикацию Тина Кароль.

Отметим, что один из конкурсных дней фестиваля был посвящен Украине. На гала-концерте "С Украиной в сердце", помимо Кароль, выступили KAZKA, Таисия Повалий, Павло Зибров, Ирина Билык и Николай Гнатюк.

INSTAGRAM

Певица исполнила композицию "Перечекати", появившись на сцене на гигантской руке, которая поднимала и опускала артистку. Тина надела белый блестящий наряд, который подчеркнул ее стройную фигуру. Кароль дополнила образ красной помадой и легкими локонами.

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Она также исполнила композицию "Родны беражок" на белорусском языке в дуэте с заслуженной артисткой Беларуси Инной Афанасьевой.

Напомним, что в этом году представительницей Украины на "Славянской Базаре" стала победительница третьего сезона вокального талант-шоу "Голос. Дети" и десятого сезона шоу "X-Фактор", а также участница Нацотбора Украины на "Евровидение-2020" Элина Иващенко.

Ранее Тина Кароль восхитила поклонников свежим видом без макияжа.

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