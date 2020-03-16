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Тина Кароль в маске за 2,3 тысячи гривен показала, как защищается от эпидемии

Певица призвала фанатов соблюдать правила гигиены

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:04

На фоне объявленного карантина в Украине представители отечественного шоу-бизнеса призывают своих поклонников соблюдать правила личной гигиены и не пренебрегать рекомендациям. В частности, украинцам советуют в общественных местах носить защитные маски.

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Так, Тина Кароль на своей странице в Instagram опубликовала селфи-видео в черной медицинской маске и показала, как защищается от коронавируса. Правда, многих поклонников смутил один момент – под постом певица указала ссылку на интернет-магазин, в котором можно купить такую маску.

INSTAGRAM

Стоимость одной единицы составляет 2 300 гривен. По словам подписчикам, не каждому украинцу по карману такой респиратор. Но не обошлось без комплиментов в сторону певцы: "Вам все к лицу", "О, эти ресницы", "Ты и в маске выглядишь потрясающе".

Напомним, что это не первый случай, когда Тина Кароль надела защитную маску. А именно, певица прибегла к мерам безопасности во время полета в Великобританию, где на данный момент проживает ее 11-летний сын Вениамин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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