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Тина Кароль в медицинской маске вылетела к сыну в Великобританию

Певица призвала всех быть осторожными

Валерия Ильченко
Сегодня, 13:51

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая впервые рассказала о проблемах с наследством после смерти мужа, решила навестить сына. Отметим, 11-летний Вениамин уже продолжительное время живет и учится в Великобритании.

Так, в этот раз, вместо ярко-красной помады, главным акцентом в образе Тины Кароль стала черная медицинская маска. Очевидно, из-за эпидемии коронавируса звезда решила предпринять необходимые меры безопасности. На своей странице в Instagram певица опубликовала видео, на котором позирует в защитной маске, а также призвала подписчиков беречь себя и своих близких.

"Оберегайте себя и других. Быть готовым означает спокойствие! Здоровья нам. Берегите близких и себя. Вылетаю к сыночку, поэтому необходимо уберечь его близких и себя", – написала Тина Кароль под коротким видео.

INSTAGRAM

В комментариях подписчики оставляют не только комплименты Тине Кароль, но и гневные комментарии по поводу того, что подобные меры ни к чему: "Прямо "Звездные войны", "Зачем эта паника?", "Коронавирус наступает?". Артистка на негативные комментарии не реагирует.

Ранее мы также писали, что Тина Кароль расплакалась в финале Нацотбора на "Евровидение-2020".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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