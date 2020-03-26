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Тина Кароль в сексуальном костюме показала, как проводит время на карантине

Певица не пропускает спортивные тренировки

Валерия Ильченко
Сегодня, 10:01

Во время вспышки коронавируса многие не знают, чем заняться на карантине. Украинские знаменитости во время эпидемии не теряют времени зря и не только занимаются творчеством, но и не забывают о спортивных тренировках. Ведь карантин закончится предварительно 24 апреля, и звездам предстоит поместиться в свои концертные костюмы!

Так, недавно известная украинская певица Тина Кароль растрогала поклонников видео с 11-летним сыном Вениамином, который на время карантина прилетел домой к звездной маме. Вскоре после этого певица решила продемонстрировать свою физическую подготовку. На фан-страничке Тины Кароль в Instagram сначала появилось видео с тренировки, а затем эротичное фото, на котором она позирует в спортзале в облегающем костюме.

"Карантин – не время для лени!", – обратилась звезда к поклонникам.

INSTAGRAM

Однако многие подписчики обратили внимание в первую очередь на эротичную позу певицы, а не на мотивирующую подпись к фото.

Ранее мы также писали, что Тина Кароль пленила красотой в платье с глубоким декольте.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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