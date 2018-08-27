Тина Кароль впечатлила душещипательным фото с сыном

Певица показала редкое семейное фото

Тина Кароль. Фото: facebook.com/Тина Кароль

Знаменитая певица Тина Кароль, которая недавно рассказала о своем необычном хобби, опубликовала в своем Instagram умилительное фото с сыном Вениамином. На снимке артистка вместе с мальчиком закутаны в плед и нежно прижимаются друг к другу, излучая семейное тепло.

"Нtжности Вам", – подписала фото Тина.

Тина Кароль с сыном Вениамином Фото: instagram/tinakarol_fantina

Поклонники артистки не оставили ее без внимания, юзеры написали много слов нежности в комментариях под снимком: "Какие милые котики", "Сладкие", "Как похожи", "С ума сойти можно", "Ось воно – справжнє Щастя!".

Напомним, Тина Кароль рассказала, что она думает о об "уколах красоты". Кроме того, Тина Кароль вышла в свет в элегантном наряде. Также мы писали, что Тина Кароль готовится установить абсолютный рекорд.

Смотрите видео, как Тина Кароль воспитывает своего сына: