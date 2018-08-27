Тина Кароль впечатлила душещипательным фото с сыном
Певица показала редкое семейное фото
Знаменитая певица Тина Кароль, которая недавно рассказала о своем необычном хобби, опубликовала в своем Instagram умилительное фото с сыном Вениамином. На снимке артистка вместе с мальчиком закутаны в плед и нежно прижимаются друг к другу, излучая семейное тепло.
"Нtжности Вам", – подписала фото Тина.
Поклонники артистки не оставили ее без внимания, юзеры написали много слов нежности в комментариях под снимком: "Какие милые котики", "Сладкие", "Как похожи", "С ума сойти можно", "Ось воно – справжнє Щастя!".
Напомним, Тина Кароль рассказала, что она думает о об "уколах красоты". Кроме того, Тина Кароль вышла в свет в элегантном наряде. Также мы писали, что Тина Кароль готовится установить абсолютный рекорд.
Смотрите видео, как Тина Кароль воспитывает своего сына: