Тина Кароль записала трек с известным американским рэпером

Композицию Blow Your Mind уже можно послушать онлайн

Тина Кароль, которая надела металлическое платье, весом 6 килограммов, записала совместный трек с известным американским рэп-исполнителем Snoop Dogg.

Премьера хита Blow Your Mind состоялась 28 августа. В записи также принимал участие звезда R&B Luca Dayz, который выступил в качестве продюсера и автора песни.

Lyric-видео на трек Blow Your Mind опубликован на YouTube-канале PrivilegeR&B. В ролике артисты представлены в анимационной стилистике. Такой же сделали и обложку для песни.

Еще год назад Тина Кароль подписала контракт с лейблом Bentley Records. Само же сотрудничество Snoop Dogg и украинской певицы случилось, как говорит Тина, спонтанно.

Ей позвонил знакомый и сказал, что у нее будет фит со знаменитым рэпером. За один час Кароль написала слова, музыку, записала свою часть и отправила на студию в США.

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