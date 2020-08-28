Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тина Кароль записала трек с известным американским рэпером

Сегодня, 11:01

Композицию Blow Your Mind уже можно послушать онлайн

Тина Кароль, которая надела металлическое платье, весом 6 килограммов, записала совместный трек с известным американским рэп-исполнителем Snoop Dogg.

Премьера хита Blow Your Mind состоялась 28 августа. В записи также принимал участие звезда R&B Luca Dayz, который выступил в качестве продюсера и автора песни.

Lyric-видео на трек Blow Your Mind опубликован на YouTube-канале PrivilegeR&B. В ролике артисты представлены в анимационной стилистике. Такой же сделали и обложку для песни.

Еще год назад Тина Кароль подписала контракт с лейблом Bentley Records. Само же сотрудничество Snoop Dogg и украинской певицы случилось, как говорит Тина, спонтанно.

Читайте также:
Украинские рок-звезды выпустили проникновенную песню в поддержку Беларуси

Ей позвонил знакомый и сказал, что у нее будет фит со знаменитым рэпером. За один час Кароль написала слова, музыку, записала свою часть и отправила на студию в США.

Что Тина Кароль делает на карантине, смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что "Океан Ельзи" впервые за долгое время презентовали новую песню и клип.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Украина в песнях: MONATIK объединил 18 украинских артистов в грандиозном шоу ко Дню Независимости Макс Барских посвятил свою новую песню уходящему лету: премьера Оля Полякова презентовала новую песню «Белый танец»
Тина Кароль песня Snoop Dogg
Реклама

Новости партнеров

Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Публика «раскусила» секрет неувядаемой молодости 73-летней Ротару
Публика «раскусила» секрет неувядаемой молодости 73-летней Ротару
Моментальный рост рассады огурцов – как лучше всего удобрять
Моментальный рост рассады огурцов – как лучше всего удобрять
Ведуча Лідія Таран привела фанатів у захват зміною іміджу
Ведуча Лідія Таран привела фанатів у захват зміною іміджу

Популярные статьи

Сегодня, 05:20Events

Успение Пресвятой Богородицы: нежные картинки и добрые пожелания

Сегодня, 05:05Fun

28 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 11:33Шоу-бизнес

Сергей и Снежана Бабкины заболели коронавирусом: артист детально рассказал о симптомах

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 27 августа: Близнецам нужно держать язык за зубами, а Ракам – заняться своим здоровьем

Вчера, 05:05Fun

27 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

26 августаСтиль

Иванка Трамп вышла в свет в элегантном платье с цветочным узором: фото

26 августаШоу-бизнес

Жена Виктора Павлика призналась, что хочет подарить ему на 60-летие

26 августаТехно

Вселенский взрыв мощностью в квадриллион ядерных бомб приближается к Земле

26 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 26 августа: Овнам нужно контролировать эмоции, а Тельцов ждет плодотворный период на работе

26 августаFun

26 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

25 августаEvents

Гороскоп на завтра 26 августа 2020 года: какие знаки зодиака ждут перемены в личной жизни

25 августаШоу-бизнес

Дорофеева и Позитив рассказали о новом составе "Время и Стекло"

25 августаПсихология

Что такое гостевой брак и почему он становится популярным: ответ психолога

25 августаFood

Ореховый Спас-2020: что святят на праздник

25 августаСтиль

Влада Седан вышла замуж за Александра Зинченко: образ невесты

25 августаШоу-бизнес

Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом: где и как это произошло

Новости партнеров

Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Потап розкрив всю картину роману Тіни Кароль і Дана Балана
Потап розкрив всю картину роману Тіни Кароль і Дана Балана
Дружина Дмитра Монатіка розчарувала мережу неідеальною фігурою
Дружина Дмитра Монатіка розчарувала мережу неідеальною фігурою
Как на самом деле относятся к евреям в киноиндустрии
Как на самом деле относятся к евреям в киноиндустрии
Син Софії Ротару показав раритетний знімок своїх батьків
Син Софії Ротару показав раритетний знімок своїх батьків
Сын Ротару показал всю родительскую любовь одним кадром
Сын Ротару показал всю родительскую любовь одним кадром
Как побороть морщины в домашних условиях: ТОП-3 маски
Как побороть морщины в домашних условиях: ТОП-3 маски
Называй меня Рапунцель: продукты для быстрого роста волос
Называй меня Рапунцель: продукты для быстрого роста волос

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять