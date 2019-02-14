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Тина Кунаки родила первенца? Кассель заинтриговал поклонников неоднозначным фото

Пара пока не подтвердила информацию о рождении первенца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:41
Венсан Кассель и Тина Кунаки Фото: instagram.com/vincentcassel
Венсан Кассель и Тина Кунаки
Фото: instagram.com/vincentcassel

21-летнюю модель Тину Кунаки и известного 52-летнего французского актера Венсана Касселя в сети уже успели поздравить с рождением первенца. Такой вывод поклонники пары сделали иcходя из того, что Венсан на своей странице в Instagram поздравил любимую с Днем святого Валентина, опубликовав смайлик, напоминающий Тину. Фанаты пары решили, что именно сегодня, в 13:41 время, обозначенное на картинке) Кунаки и Кассель стали родителями.

"Поздравляем!", "Ура!", "Мои поздравления", "С рождением малыша", "С рождением первенца, вас!" Мои поздравления", – пишут поклонники пары в комментариях.

Фото: скриншот

Напомним, беременная Тина Кунаки показала округлый живот.

Отметим, что слухи о том, что Венсан Кассель, который старше своей жены на 31 год, готовится стать отцом, появились в сети в конце декабря. 52-летний актер и 21-летння Тина Кунаки поженились в середине августа минувшего года. До этого Венсан 14 лет пробыл в браке с актрисой Моникой Беллуччи, от которой у него есть двое дочерей. Для Тины это будет первый ребенок. Хотя ходят слухи о том, что модель беременна двойней.

Смотрите видео о совместном появлении на публики Венсана Касселя и Тины Кунаки:

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Источник: Сегодня
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