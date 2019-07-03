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Тина Тернер впервые назвала причины самоубийства сына

Спустя год после смерти певица заговорила о суициде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:31
Тина Тернер
Тина Тернер
Фото: Getty Images

Американская певица Тина Тернер, которая скрыла от поклонников, что в 2017 году ей пересадили почку, впервые заговорила о причинах самоубийства ее сына. Напомним, что 59-летний Крэйг Рэймонд Тернер был найден мертвым в своем доме в Калифорнии год назад – 3 июля.  

Все подробности смерти сына певицы Тина Тернер узнайте в нашем сюжете:

После этого культовая артистка лишь раз прокомментировала трагедию: "Я до сих пор не знаю, что подтолкнуло его к краю. У него все было замечательно, он нашел свою любовь". После этого она целый год молчала и только в день годовщины смерти предположила, что могло подтолкнуть сына к суициду.

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"Я думаю, Крейг был одинок. Мне кажется, это задевало его больше всего. У меня много фотографий, на которых он улыбается. Я чувствую, что он сейчас в хорошем месте",  – рассказала Тернер в интервью телеканалу CBS News.

До этого певица также заявляла, что не переживает о своей смерти и не боится ее.

Отметим, что Тернер родила Крэйга в 18 лет от музыканта Рэймонда Хилла. Сын певицы был агентом по недвижимости, членом Национальной ассоциации риелторов и Калифорнийской ассоциации риелторов. 

Напомним, что Крейг Раймонд Тернер покончил с собой в собственном доме в Калифорнии. По информации СМИ, тело 59-летнего мужчины было найдено 3 июля с огнестрельной раной. 

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Источник: CBS News
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