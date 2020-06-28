Тине Кароль присвоили орден княгини Ольги: реакция звезды

Певица прокомментировала получение государственной награды

Президент Владимир Зеленский присвоил певице Тине Кароль почетный орден княгини Ольги. Минувшим вечером, в канун Дня конституции, глава государства подписал указ о присвоении государственных наград. Мы уже писали о реакции Потапа на звание "Заслуженного артиста Украины".

Напомним, что совсем недавно Тина Кароль заинтриговала поклонников сообщением – певица готовит что-то новое для своих слушателей.

Орден княгини Ольги – государственная награда Украины, которую получают женщины за выдающиеся заслуги в государственной, производственной, общественной, научной, образовательной, культурной, благотворительной и других сферах общественной деятельности, а также воспитании детей в семье.

Певица Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль, которая уже имеет звание "Народной артистки Украины", поблагодарила за признание и поздравила своих коллег.

"Благодарна! Ценю каждую награду, особенно такую почетную! Поздравляю коллег! Мира и здоровья", – написала певица в своем Instagram.

Скриншот instagram.com/tina_karol/

Ранее сообщалось, что телеведущая Мария Ефросинина получила орден "За заслуги" ІІІ степени, телеведущая Алла Мазур – орден княгини Ольги ІІ степени, а певица Ирина Билык – княгини Ольги ІІІ степени.

К слову, это не первая государственная награда Кароль. У нее также есть Государственный орден Украины за Миротворческие миссии (Ирак, Косово), а также государственная медаль "За труд и отвагу" (2007). Певица была удостоена Наивысшего церковного Ордена Святой Великомученицы Катерины Первой степени по личной просьбе Митрополита Киевского и Всей Украины Владимира (2008).

Ранее сообщалось, что принц Уильям получил новый титул от королевы Елизаветы II.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться