Точная копия: в сети нашли двойника Селены Гомес

Девушка из соцсетей невероятно похожа на знаменитую певицу

Селена Гомес Фото: instagram.com/selenagomez

В сети обсуждают новую звезду Instagram – мексиканку Софию Соларес, которая безумно похожа на знаменитую американскую певицу Селену Гомес. Профиль девушки в соцсети насчитывает уже около 800 тысяч подписчиков.

Мы не будем сразу раскрывать все карты, а попросим вас попытаться угадать, где на фото Селена, а где – ее точная копия София.

Отметим, что София активно ведет свой профиль в Instagram. Девушка делится фото из повседневной жизни. Известно, что София мечтает, чтобы Селена обратила внимание на ее страничку в соцсети и ометила их сходство. В комментариях к снимкам пользователи сети пишут сотни комментариев с комплиментами в адрес девушки, а некоторые частенько зовут Селену Гомес посмотреть на своего двойника, отмечая ее в комментариях.

Напомним, Селена Гомес выпустила первый после госпитализации клип, снятый за один дубль. После длительного лечения 26-летней артистка взялась за вокальную карьеру. Селена записала трек совместно с рэпером Бенни Бланко и певцами в стиле регги и реггетон Джеем Бальвином и Тайне.

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