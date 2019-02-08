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"Точно не в Америку": Алексей Панин опроверг слухи об эмиграции

Ранее в сети появилось сообщение о том, что актер уезжает на ПМЖ в США

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Алексей Панин Фото: instagram.com/alexeypanin.oficcial
Алексей Панин
Фото: instagram.com/alexeypanin.oficcial

Вчера, 7 февраля, во многих российский СМИ появилась информация о том, что скандальный актер Алексей Панин покидает Россию и уезжает на ПМЖ в США. Поводом стало фото, которое появилось на странице Панина в Instagram. На снимке изображен якобы загранпаспорт актера с визой США и несколькими долларовыми купюрами.

В подписи актер написал one way ticket (билет в один конец – ред.) и процитировал стихотворение Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия".

Фото: скриншот

Такое сообщение переполошило пользователей сети. Однако чуть позже актер опроверг информацию о его эмиграции, которая молниеносно распространилась в СМИ. В Instagram-сторис Панина появилось несколько видео с нецензурной лексикой, на которых актер высмеивает СМИ и людей, которые поверили слухам о его переезде в США.

Россию Панин назвал, мягко говоря, "странной" страной, где люди живут в нищете, но при этом успевают обсудить сплетни о его эмиграции. "Что люди..., что правительство…". "Вам врут", – подытожил Панин. "Я очень хочу уехать из России, но это будет не завтра и точно не Америка", рассказал актер. Кроме этого о отметил, что слухи в СМИ – это вранье и призвал всех не верить тому, что пишут про него в прессе.

Ранее в сети появилось видео, где Алексей Панин бросает в свою дочь буханку хлеба.

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Источник: Сегодня
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