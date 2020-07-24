Тогда и сейчас: как изменилась Дженнифер Лопес – фото

Также узнайте секреты красоты Джей Ло

Сегодня, 24 июля, одна из самых популярных артисток США и мира Дженнифер Лопес отмечает свое 51-летие.

Ранее мы уже делали подборку самых интересных фактов о мировой звезде, а сейчас предлагаем посмотреть, как поменялась артистка спустя 30 лет и узнать секреты красоты знаменитости.

Сегодня.Lifestyle сравнили выходы Лопес на красную дорожку в 90-е и в наши дни. Поклонники звезды давно отметили, что артистка с возрастом стала только лучше! У Джей Ло поменялись стиль и вкус в одежде, но одно осталось неизменным – отличная физическая форма певицы. Известно, что она упорно занимается в тренажерном зале и следит за своим питанием.

Со временем Джей Ло стала отдавать предпочтение более элегантным нарядам от именитых брендов.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Она все так же предпочитает добавлять в свой наряд стразы. А вот прическу Дженнифер решила поменять: если ранее она часто носила более короткие волосы или же не выпрямляла локоны, то сейчас артистка чаще всего появляется на публике с длинными волосами, уложенными волной.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Но иногда Лопес может дать волю фантазии и поэкспериментировать. Так, на одном из светских мероприятий она появилась с каре.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Секреты красоты Дженнифер Лопес

Пейте много воды и ешьте побольше органической пищи

"Это правда! Я думаю, что пить много воды и есть много свежих фруктов и овощей (я всегда держу их при себе) – обязательно для вашей кожи", – рассказала Джей Ло журналу People в 2016 году.

Нет – алкоголю и сигаретам

"Она не пьет, не курит. Ведет здоровый образ жизни", – заверила близкая подруга Лопес в интервью Harper's Bazaar в 2018 году.

Медитируйте

Лопес считает, что, когда речь идет о красоте, существует связь между разумом и телом.

"Я определенно думаю, что красота исходит изнутри – вы должны синхронизировать свой разум, душу, тело. Я твердо верю в медитацию, а когда вы счастливы и чувствуете радость и любовь, вы излучаете красоту", – сказала она в интервью InStyle в 2016 году.

Дженнифер Лопес на показе Versace Фото: instagram.com/jlo

Избегайте кофеина

В то время как Лопес действительно наслаждается кофе утром, она придерживается правила: кофе без кофеина.

"Не употребляю кофеин уже много лет", – сообщала она в интервью Us Weekly в 2016 году.

Следите за чистотой кожи лица

Неоднократно Дженнифер Лопес признавалась, что она всегда умывается после тренировок, очищает кожу перед сном и наносит увлажняющий крем на лицо. Кроме того Джей Ло советует не забывать о защите от солнечных лучей и всегда иметь при себе солнцезащитный крем.

Дженнифер Лопес устроила на сцене зажигательные танцы вместе с мамой – смотрите видео:

Также ранее мы писали, что Дженнифер Лопес в который раз впечатлила поклонников спортивной фигурой.

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