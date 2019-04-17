Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет
Как изменилась внешность Анджелины Джоли, Дженнифер Энистон, Моники Беллуччи и других звезд – в подборке Сегодня.Lifestyle
Время беспощадно, однако голливудские красотки доказывают, что женщины, как хорошее вино – с возрастом становятся только лучше. Многие из них, к примеру, актриса Николь Кидман, никогда не пользовались услугами пластических хирургов. Регулярные занятия спортом, здоровая еда и ежедневный уход за кожей способны обеспечить потрясающий результат.
Сложно поверить, но большинству звезд возраст к лицу. Удивительное перевоплощение показали Анджелина Джоли и Виктория Бекхэм, хотя и не без помощи пластической хирургии.
Сегодня.Lifestyle подготовили подборку, в которой показали, как изменились культовые актрисы и певицы Голливуда за 20 или даже 30 лет. Смотрим, вдохновляемся, записываемся в спортзал и к косметологу!
Кто из голливудских звезд носит украинское – узнайте в видео:
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