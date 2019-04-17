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Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

Как изменилась внешность Анджелины Джоли, Дженнифер Энистон, Моники Беллуччи и других звезд – в подборке Сегодня.Lifestyle

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:01
Как изменились голливудские звезды
Как изменились голливудские звезды
Фото: Getty Images, Instagram.com

Время беспощадно, однако голливудские красотки доказывают, что женщины, как хорошее вино – с возрастом становятся только лучше. Многие из них, к примеру, актриса Николь Кидман, никогда не пользовались услугами пластических хирургов. Регулярные занятия спортом, здоровая еда и ежедневный уход за кожей способны обеспечить потрясающий результат. 

Сложно поверить, но большинству звезд возраст к лицу. Удивительное перевоплощение показали Анджелина Джоли и Виктория Бекхэм, хотя и не без помощи пластической хирургии. 

Сегодня.Lifestyle подготовили подборку, в которой показали, как изменились культовые актрисы и певицы Голливуда за 20 или даже 30 лет. Смотрим, вдохновляемся, записываемся в спортзал и к косметологу!

Актриса Моника Беллуччи
Актриса Моника Беллуччи
Фото: Getty Images, instagram.com/buketinbunlar

Певица Мадонна
Певица Мадонна
Фото: Getty Images

Актриса Николь Кидман
Актриса Николь Кидман
Фото: Getty Images, instagram.com/m.cinema_paradise

Дизайнер Виктория Бекхэм
Дизайнер Виктория Бекхэм
Фото: AFP, instagram.com/vivathespicegirls

Певица Бритни Спирс
Певица Бритни Спирс
Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

Певица Гвен Стефани
Певица Гвен Стефани
Фото: Getty Images, instagram.com/gwenstefani

Актриса Анджелина Джоли
Актриса Анджелина Джоли
Фото: instagram.com/angelinajolieofficial

Актриса Дженнифер Энистон
Актриса Дженнифер Энистон
Фото: instagram.com/jenniferanistononline

Актриса Ева Лонгория
Актриса Ева Лонгория
Фото: instagram.com/evalongoria, instagram.com/thanksitschanel

Актриса и певица Дженнифер Лопес
Актриса и певица Дженнифер Лопес
Фото: AFP, instagram.com/jenniferlopezlife

Кто из голливудских звезд носит украинское – узнайте в видео:

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