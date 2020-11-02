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Ток-шоу "Говорить Україна" раскроет семейные тайны звездного хореографа

В жизни Макса Ежова есть две матери

В эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале "Украина" в понедельник, 2 ноября, откроются неизвестные подробности жизни звездного хореографа Макса Ежова.

В жизни мужчины есть две матери. Та, которая его родила. И та, которая его воспитала. Танцовщик обратился к журналистам с просьбой помочь родному человеку раскрыть тайну, которая не дает ему покоя уже 40 лет. Как правда изменит жизнь самого Макса Ежова? Какие детали биографии танцовщика станут известны всей стране, и почему две женщины будут проходить тест ДНК в ток-шоу, станет известно уже сегодня.

Бабушка Татьяна, по словам хореографа Максима Ежова, самый дорогой для него в мире человек. Все, что мужчина имеет, благодаря только ей. Все свое время женщина посвятила Максиму, чтобы воспитать и поставить на ноги. Работала на трех работах одновременно, чтобы у будущего танцовщика было все необходимое. Также самостоятельно, без супруга, бабушка воспитывала дочь. Ежов говорит, что в детстве было всего вдоволь: компьютер, вкусная еда, занятия с репетиторами, новые вещи, телефон и различные игрушки.

Ведущий Алексей Суханов Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я имею хорошее высшее образование. Во-первых, я закончил лицей милиции, я старший сержант, но танцы и то, кем я стал – также заслуга бабушки. Именно она меня туда отвела. Сначала заставляла ходить на тренировки, а потом я по собственному желанию пошел учиться на хореографа. Моя мать родная меня оставила после рождения. Меня воспитала именно бабушка. И поэтому я ее называю "мама". Об отце знаю, что зовут Стив, он из Нигерии. Его мне заменила моя тетя Оля. Она была строгая, требовала от меня дисциплины. Готовила, так сказать, к жизни. Например, именно она научила меня спокойно относиться к людям, которые проявляли расизм. Я на районе был первым мальчиком с темной кожей, – говорит Ежов на и добавляет, что теперь он хочет отблагодарить бабушку, – я решился к вам обратиться, чтобы вы сделали невозможное – узнали правду для бабушки".

Когда женщине было 26 лет, она была замужем и готовилась родить первого ребенка. Роды прошли непросто, и Татьяна не могла отойти от наркоза три дня, а когда пришла в себя, узнала о том, во что долгое время не верит.

"Мне прицепили бирку роженицы. На бирке было написано, что у меня родилась дочь. Ребенка мне не приносили, я слабая была. Пришла моя свекровь навестить. Поздравила с рождением сына. Я тогда обиделась на нее – как так сын, если написано, что дочь?! Она сказала, что видела запись в журнале, что я родила сына. Тогда я на это не обратила внимания. На третий день после родов детский врач сказала, что моего ребенка заберут в детскую клинику, что у нее что-то с кровью не хорошо. А на следующий день мне сказали, что мой ребенок умер! Врач начала меня успокаивать, просила не кричать. И наконец предложила удочерить другого, от которого отказались. Мы с супругом согласились. Но со временем дочь, которую мы удочерили, начала не слушаться меня вообще, когда стала взрослой, ушла от нас, а впоследствии родила Максима, которого бросила. Поэтому я его воспитала, – вспоминает Татьяна Ежова, – я 41 год думаю о том, что моего ребенка украли. Во-первых, тело не показали. Во-вторых, почему свекровь видела в журнале, что родился сын? А еще очень странно себя вела врач. Была няня, которая не верила, что ребенок умер. Все это меня беспокоит все эти годы! Я хочу знать правду – что случилось с моим ребенком?".

Что узнали журналисты, когда взялись за расследование и поехали в роддом, где рожала Татьяна, и что покажет ДНК экспертиза, откроется сегодня в ток-шоу "Говорить Україна".

Что важно знать про профессию хореографа – смотрите видео:

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