"Только не взрывайся": Алена Шоптенко рассказала о поддержке мужа

Артистка призналась, что очень устала

Алена Шоптенко с мужем Алексеем. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Хореограф Алена Шоптенко, которая поделилась радостной новостью о сыне, призналась, что очень сильно устала. На странице в Instagram танцовщица оставила большой пост, в котором рассказала, что для нее эта неделя очень сложная.

По словам Алены, у нее шесть рабочих дней в неделю. Она все время находится на связи с креативной группой проекта "Танцы со звездами". Как известно, Шоптенко – главный хореограф шоу.

"Я правда очень устала. И физически и морально. Шесть рабочих дней в неделю, чаты с креативной группой по ночам, переживания пар, изменения концепций, срывы, травмы и появление новой семейной приметы "если всем вставать в 6 утра, значит ребенок точно ночь не будет спать" – все это не уходит бесследно и копится", – призналась Алена.

Алена Шоптенко Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Она добавила, что если бы была чайником со свистком, "то уже весь город слышал бы свист". К счастью, у танцовщицы есть моральная поддержка и опора – муж Алексей, который поддержал возлюбленную. "Алексей, уходя на работу, просто тихо приговаривал: "Не взрывайся, только не взрывайся, тут пара дней осталась", – рассказала Шоптенко.

Алена Шоптенко с мужем и сыном Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Также хореограф отметила, что есть еще одна причина, из-за которой она не может расслабиться. Однако пока что Алена не спешит раскрывать, в чем же дело, интригуя поклонников.

Напомним, ранее Алена Шоптенко раскрыла тайну Влада Ямы. Танцовщица показала, как за несколько минут Влад успел переодеться в костюм для выступления. К слову, уже в это воскресенье, 25 ноября, состоится финал проекта "Танцы со звездами".