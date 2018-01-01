Том Харди удивил новым образом на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Британский актер появился на торжестве в новом образе

Том Харди в новом образе. Фото AFP

Актерам не редко приходится экспериментировать с внешностью ради новых ролей. Они худеют, толстеют, меняют прически. Такая же участ ьпостигла и актера Тома Харди, который сыграет знамненитого американского гангстера Аль Капоне в новой биографической драме "Фонзо" режиссера Джоша Транка.

Ради роли ему пришлось преобразиться – побриться налысо. Фильм расскажет о Аль Капоне после освобождения из тюрьмы, когда, лишенный влияния, здоровья и друзей вспоминает о своем темном прошлом.

Все бы ничего, но в таком облике Тому пришлось появится на главном светском событии года – свадьбе принца Гарри и Меган Макрл, которая состоялась 19 мая в Виндзорском замке. Среди звездных гостей королевской свадьбы были замечены также телеведущая Опра Уинфри, Джорж и Амаль Клуни, чета Бекхэмов, певец Джейм Блант и мноние другие.

Напомним, что ради роли Аль Капоне Том Харди не впервые меняет внешность