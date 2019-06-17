Том Хэнкс ограбил магазин – видео

62-летний актер на спор совершил ограбление магазина с сувенирами

Том Хэнкс ограбил магазин Фото: Getty Images

62-летний актер Том Хэнкс, который недавно кардинально сменил имидж, на спор ограбил магазин с сувенирами. Звезда "Форреста Гампа" украл свою картонную копию и несколько поддельных статуэток "Оскар" в одной из сувенирных лавок в Лос-Анджелесе, сообщает CNN.

О самых странных преступлениях смотрите в ролике:

Дело в том, что Том Хэнкс стал гостем "Шоу Джимми Киммела", где звездный ведущий, известный своими шутками и розыгрышами, заявил, что Хэнкс слишком хороший, и никогда не попадает в скандальные ситуации. Киммел предложил Тому Хэнксу зайти в ближайший магазин и что-то украсть.

Актер согласился "испортить" свою репутацию и отправился в сувенирный магазин The Hollywoodland Experience, откуда вынес собственное картонное изображение и несколько статуэток "Оскар". "Я – Том Хэнкс. И я забираю эти вещи", – сказал актер продавцам магазина.

К слову, по пути Хэнкс разрисовал картонную фигуру своего коллеги Мэтта Деймона.

Том Хэнкс разрисовал Мэттм Деймона / Фото: скриншот youtube

Как стало известно позже, за все "украденные" Томом Хэнксом товары заплатил его охранник.

Смотрите, как том Хэнкс ограбил сувенирный магазин – видео:

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