Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Том Круз и Арнольд Шварценеггер: Виталий Кличко рассказал о знакомстве с мировыми звездами

Виталий Кличко дал эксклюзивное интервью программе "Зірковий шлях"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:08

Виталий Кличко – настоящая мировая звезда, поэтому в его окружении много мировых знаменитостей. В эксклюзивном интервью программе "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" на телеканале "Украина" мэр Киева рассказал, как познакомился с актерами Томом Крузом и Арнольдом Шварценеггером.

Отметим, что совсем недавно голливудский актер Том Круз посетил Киев. Во время визита знаменитости в Украину мэр сделал ему личную экскурсию по столице.

Том Круз и Виталий Кличко
Том Круз и Виталий Кличко
Фото: пресс-служба

"С Томом Крузом мы первый раз познакомились в 2003-2004 году. Я тогда жил в Лос-Анджелесе. Мы тогда вместе с ним несли олимпийский огонь. Несмотря на то, что это мировая звезда кино – он простой в общении и мы знаем друг друга уже много лет. Во время его недавнего приезда я сделал ему экскурсию по Киеву. И сколько людей подбегали.. Он с каждым здоровался и с каждым делал селфи", – рассказывает мэр столицы.

Читайте также:
Мэр Киева Виталий Кличко: "Я лучший селфимейкер"

Также Виталий вспомнил необычный нюанс, который он заметил в квартире у легенды кино Арнольда Шварценеггера.

Когда я был подростком, у меня спальня была вся в фотографиях Арнольда Шварценеггера. Он был звездой спорта. А когда я пришел к нему домой, был очень удивлен – фотография братьев Кличко стоияла у Шварценеггера. Будучи юным, я не мог представить, что когда-то Шварценеггер будет сидеть в первом ряду в боксерских боях, держать кулаки, кричать, болеть. После этого заходить в раздевалку, после боя. И так случилось, мы начали общаться в то время, когда я жил в Лос-Анджелесе, начали дружить. Всегда, когда он приезжает в Киев, звонит и говорит: "Виталий, я прилетаю"", – делится Кличко.

Арнольд Шварценеггер и Виталий Кличко
Арнольд Шварценеггер и Виталий Кличко
Фото: Getty Images

Напомним, что на днях за ужин с Виталием Кличко на аукционе Элины Свитолиной заплатили 21 000 долларов.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Киевляне назвали самого лучшего мэра столицы Мэр Киева Виталий Кличко: "Я лучший селфимейкер" Украинец оставил за спиной Тайсона и Формана: Кличко разделил второе место в рейтинге великих нокаутеров
интервью мэр Киева Том Круз Виталий Кличко Арнольд Шварценеггер
Реклама

Новости партнеров

Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Лонг боб – изумительная женская стрижка на средние волосы
Лонг боб – изумительная женская стрижка на средние волосы
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 19:46Events

Гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака: чем опасен этот день

Вчера, 16:19Fun

Сокровища и папирусы: в Египте нашли невероятный тайник

Вчера, 14:40Food

Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

Вчера, 14:40Travel

"Черная пятница" в Ryanair: началась распродажа самых дешевых авиабилетов

Вчера, 13:36Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

"Сложно проигрывать": Анна Ризатдинова прокомментировала финал "Танців з зірками"

Вчера, 11:00Food

Простые салаты на Новый год 2020: ТОП-5 рецептов

Вчера, 09:19Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто победил в танцевальном шоу

Вчера, 01:13Шоу-бизнес

Как прошел финал "Танців з зірками 2019"

24 ноябряШоу-бизнес

Детское Евровидение 2019: как выступила представительница Украины София Иванько

24 ноябряFun

24 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

24 ноябряШоу-бизнес

"Золотой граммофон 2019": кто из украинских звезд получил награду в России

24 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 24-30 ноября: все знаки зодиака

23 ноябряШоу-бизнес

Игорь Крутой и Николай Басков устроили "потасовку" в аэропорту: видео (18+)

23 ноябряШоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фото на своей странице в Instagram

23 ноябряШоу-бизнес

Рак у Заворотнюк: "Врачи предлагают единственный выход"

Новости партнеров

Почему нужно спать в носках: важные советы
Почему нужно спать в носках: важные советы
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов
В сети появилась шокирующая правда о браке Собчак и Богомолова
В сети появилась шокирующая правда о браке Собчак и Богомолова
"Мы разъехались": Потап показал утреннее фото с Каменских
Алла Пугачева вышла в свет в обтягивающих штанах (фото, видео)
Алла Пугачева вышла в свет в обтягивающих штанах (фото, видео)
Ветчина из рульки - отличная закуска, лучше любой колбасы
Ветчина из рульки - отличная закуска, лучше любой колбасы
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
"Кощей!": Алла Пугачева отличилась несуразным фото