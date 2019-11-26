Том Круз и Арнольд Шварценеггер: Виталий Кличко рассказал о знакомстве с мировыми звездами

Виталий Кличко дал эксклюзивное интервью программе "Зірковий шлях"

Виталий Кличко – настоящая мировая звезда, поэтому в его окружении много мировых знаменитостей. В эксклюзивном интервью программе "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" на телеканале "Украина" мэр Киева рассказал, как познакомился с актерами Томом Крузом и Арнольдом Шварценеггером.

Отметим, что совсем недавно голливудский актер Том Круз посетил Киев. Во время визита знаменитости в Украину мэр сделал ему личную экскурсию по столице.

Том Круз и Виталий Кличко Фото: пресс-служба

"С Томом Крузом мы первый раз познакомились в 2003-2004 году. Я тогда жил в Лос-Анджелесе. Мы тогда вместе с ним несли олимпийский огонь. Несмотря на то, что это мировая звезда кино – он простой в общении и мы знаем друг друга уже много лет. Во время его недавнего приезда я сделал ему экскурсию по Киеву. И сколько людей подбегали.. Он с каждым здоровался и с каждым делал селфи", – рассказывает мэр столицы.

Также Виталий вспомнил необычный нюанс, который он заметил в квартире у легенды кино Арнольда Шварценеггера.

Когда я был подростком, у меня спальня была вся в фотографиях Арнольда Шварценеггера. Он был звездой спорта. А когда я пришел к нему домой, был очень удивлен – фотография братьев Кличко стоияла у Шварценеггера. Будучи юным, я не мог представить, что когда-то Шварценеггер будет сидеть в первом ряду в боксерских боях, держать кулаки, кричать, болеть. После этого заходить в раздевалку, после боя. И так случилось, мы начали общаться в то время, когда я жил в Лос-Анджелесе, начали дружить. Всегда, когда он приезжает в Киев, звонит и говорит: "Виталий, я прилетаю"", – делится Кличко.

Арнольд Шварценеггер и Виталий Кличко Фото: Getty Images

Напомним, что на днях за ужин с Виталием Кличко на аукционе Элины Свитолиной заплатили 21 000 долларов.

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