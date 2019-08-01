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Том Круз отказался от общения с дочерью: что произошло

Религиозные взгляды мешают актеру общаться с ребенком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:01
Том Круз
Том Круз
Фото: Getty Images

Знаменитый голливудский актер Том Круз, которому Николь Кидман запретила приходить на свадьбу их приемного сына, прервал общение со своей единственной дочерью Сури.

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Как сообщает западное издание US Weekly, Тому Крузу запрещено общаться с 13-летней девочкой из-за религии. Оказывается, что голливудский актер - саентолог (новый тип религии, которая придерживается идеи, что человек проживает не одну жизнь, – ред.). А поскольку Сури не является представительницей этого религиозного движения, общение между отцом и дочерью невозможно. Об этом изданию рассказала бывшая последовательница сайентологической церкви Саманта Доминго.

Том Круз с дочерью Сури
Том Круз с дочерью Сури
Фото: Getty Images

Однако официальные представители этой церкви категорически отвергают все обвинения женщины, называя их "вымыслом".

"Все, что касается вашего расследования, искажает понятие церкви саентологии, ее деятельность и образ жизни"- говорится в заявлении церкви.

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Поэтому истинная причина, почему Том решил не поддерживать отношения с биологической дочерью, остается неизвестной. Отметим, что последний раз Тома Круза и Сури видели вместе в 2013 году. При этом артист поддерживает общение с приемным детьми от брака с актрисой Николь Кидман — 26-летней Изабеллой и 24-летним Коннором. Оба они являются сайентологами.

Напомним, что ранее дочь Тома и Николь в открытом письме поблагодарила отца за то, что благодаря ему она связала жизнь с саентологией.

Ранее мы сообщали, что фильм "Грань будущего" с Томом Крузом получит сиквел.

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Источник: Us Weekly
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