Том Круз отказался от общения с дочерью: что произошло
Религиозные взгляды мешают актеру общаться с ребенком
Знаменитый голливудский актер Том Круз, которому Николь Кидман запретила приходить на свадьбу их приемного сына, прервал общение со своей единственной дочерью Сури.
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Как сообщает западное издание US Weekly, Тому Крузу запрещено общаться с 13-летней девочкой из-за религии. Оказывается, что голливудский актер - саентолог (новый тип религии, которая придерживается идеи, что человек проживает не одну жизнь, – ред.). А поскольку Сури не является представительницей этого религиозного движения, общение между отцом и дочерью невозможно. Об этом изданию рассказала бывшая последовательница сайентологической церкви Саманта Доминго.
Однако официальные представители этой церкви категорически отвергают все обвинения женщины, называя их "вымыслом".
"Все, что касается вашего расследования, искажает понятие церкви саентологии, ее деятельность и образ жизни"- говорится в заявлении церкви.
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Поэтому истинная причина, почему Том решил не поддерживать отношения с биологической дочерью, остается неизвестной. Отметим, что последний раз Тома Круза и Сури видели вместе в 2013 году. При этом артист поддерживает общение с приемным детьми от брака с актрисой Николь Кидман — 26-летней Изабеллой и 24-летним Коннором. Оба они являются сайентологами.
Напомним, что ранее дочь Тома и Николь в открытом письме поблагодарила отца за то, что благодаря ему она связала жизнь с саентологией.
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