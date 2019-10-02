Том Круз приехал в Украину: какой фильм собирается снять голливудская звезда

Актер присмотрел в Одессе локации для будущего фильма

Том Круз Фото: Getty Images

Известный голливудский актер Том Круз, посетив киевское метро и встретившись с Зеленским, продолжил свое турне по Украине. Утром в среду, 2 октября, Тома Круза сфотографировали в Одессе, где он позавтракал в одном из местных ресторанов, а уже после обеда актера принимал мэр города Львова Андрей Садовой. Отметим, что главная цель его визита в нашу страну – выбрать локации для съемки своего нового фильма.

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Как сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта, звезда Голливуда осмотрел несколько объектов Одесского порта. Продюсерская группа знаменитости посетила пассажирский терминал порта, локации с видами на грузовые причалы, 22-этажную гостиницу "Одесса", эстакаду порта и Потемкинскую лестницу. Также в пресс-службе отметили, что Том Круз будет снимать ленту в жанре "шпионский экшн".

"О будущей картине известно только то, что она будет сниматься в жанре "шпионский экшн", – говорится в сообщении.

Вероятней всего, знаменитость в Украине будет продолжать съемки фильма "Миссия невыполнима". Но пока это только лишь предположения.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, что Том Круз прилетел во Львов для встречи с мэром города Андреем Садовым. Как сообщается, около 14:00 к городскому совету подъехал кортеж из 5 автомобилей, в одном из которых находился звезда Голливуда. Вчера в Киеве Тома Круза покатали на вертолете и показали мосты.

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