Тома Круза поместили на карантин в Венеции

Актер находился на съемках "Миссия невыполнима 7"

В Венеции Тома Круза и съемочную команду фильма "Миссия невыполнима 7" отправили на карантин. Всему виной вспышки коронавируса в Италии.

Том Круз Фото: Getty Images

Накануне стало известно, что съемки седьмой части "Миссия невыполнима" в Венеции остановили. Позднее британский актер Саймон Пегг, который снимается в картине вместе с Крузом, рассказал, что их отправили на карантин. По словам Пегга, продюсеры фильма решили, что продолжать работу во время вспышки инфекции неразумно.

Известно, что актеров изолировали в роскошном отеле Gritti Palace. Карантин продлится минимум до понедельника, 2 марта.

Согласно предварительной информации, никто из членов съемочной команды не инфицирован.В студии Paramount заявили, что съемки боевика пройдут в другое время.

Премьера фильма "Миссия невыполнима 7" запланирована на 22 июля 2021 года.

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