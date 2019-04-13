"Томная женщина": Слава Каминская шокировала поклонников глубиной декольте

Участница группы "НеАнгелы" опубликовала откровенное фото в Instagram

Слава Каминская шокировала поклонников глубиной декольте Фото: instagram.com/babaslavka

Участница популярного украинского дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская часто радует фанатов откровенными фото. Что не удивительно, ведь певица в свои 34 года выглядит потрясающе. Накануне Слава опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором позирует в очень соблазнительном наряде.

В кадре Каминская предстает в коротком платье с глубоким вырезом в зоне декольте. "Томная женщина", – подписала публикацию звезда.

Слава Каминская шокировала поклонников глубиной декольте Фото: instagram.com/babaslavka

И хотя недавно певица жаловалась подписчикам на то, что в результате диеты она лишилась не только лишних сантиметров на талии, но и в области груди, новая фотография доказывает обратное. Что касается поклонников Каминской, они как всегда не жалеют комплиментов для любимицы. "Нереальная", "Женщина-бомба", "Слава ты нереально прекрасна...", "Красотка", – пишут пользователи сети.

Напомним, что недавно группа "НеАнгелы" презентовала новый клип на песню "Удары". По словам участниц дуэта Виктории Смеюхи и Славы Каминской, эта композиция о том, что счастье у каждой из нас внутри.

В этом видео смотрите, что вокалистка "НеАнгелов" Слава Каминская думает о сольной карьере:

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