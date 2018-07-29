"Тоненькая, как березка": Маша Ефросинина восхитила женственным нарядом

Телеведущая надела нежное платье цвета фуксии

Маша Ефросинина. Фото: пресс-служба

Известная телеведущая Маша Ефросинина, которая примет участие в популярном танцевальном шоу, восхитила поклонников женственным нарядом. На своей странице в Instagram, она опубликовала снимок, на котором позирует в платье цвета фуксии с открытыми плечами и юбкой-клеш. Образ Маша дополнила светлыми босоножками и стильной плетеной сумкой. Отметим, что этот наряд невероятно идет телеведущей к лицу.

"По делам", – игриво подписала фото Ефросинина.

Маша Ефросинина Фото: Instagram/mashaefrosinina

Поклонники пришли в восторг от платья Маши и образа в целом: "Дуууже гарний образ!!! Плаття бомбезне і ви в ньому також. А сумочка яка класнюча. Супер", "Волшебный цветок", "Восхитительная", "Очень красивая! Тоненькая, как березка)", "Какая же Маша вы стильная и красивая!!!", "Просто блеск. Королева, Машенька", "Дорогая Маша, Вы очень нежная и безумно красивая!!!".

Напомним, ранее мы писали о ТОП-5 табу во внешнем виде по мнению Маши Ефросининой. Также Маша Ефросинина делала подборку книг. которые стоить прочесть летом. Кроме этого, Маша в своем Instagram опубликовала фото с детьми.