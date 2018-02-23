Тони Брэкстон в наряде с вызывающим декольте затмила Рианну на ее же дне рождения

Сегодня, 14:39

Тони выбрала черное кожаное платье с вырезами на груди от Rey Ortiz

Тони Брэкстон. Фото: Instagram
Тони Брэкстон. Фото: Instagram

20 февраля, знаменитой американской певице Рианне исполнилось 30 лет. Рианна отпраздновала юбилей шумной вечеринкой в Нью-Йорке.

Поздравить звезду пришли Леонардо Ди Каприо, Пэрис Хилтон с женихом Крисом Зилкой, Тони Брэкстон и другие. 

50-летняя Тони Брэкстон, которая недавно получила предложение руки и сердца от рэпера Брайана Уильямса, сумела затмить именинницу. Тони выбрала черное кожаное платье с вырезами на груди от Rey Ortiz. 

"Наконец-то встретилась с любимой артисткой! Спасибо за то, что сделала этот день особенным. Никогда не прощу за то, что ты так потрясающе выглядела на моей вечеринке", – написала Рианна, опубликовав совместное фото с Брэкстон в своем Instagram. 

Рианна предпочла для праздника яркий образ от Saint Laurent из весенней коллекции 2018 года. Оригинальный розовый топ и короткие бархатные шорты Рианнна дополнила украшениями с бриллиантами.

1_3916

Фото: Instagram    

2_1972

Фото: Instagram    

toni_braxton_seen_01

Фото: Getty

Напомним, Рианна повторила образ дочери Синди Кроуфорд Кайи Гербер.

Ранее стало известно, что Рианна готовится к переезду в Лондон, где ее ждет не только возлюбленный, но и более умеренная жизнь.
юбилей, рианна, брэкстон, образ, Тони Брэкстон

Вы сейчас просматриваете новость "Тони Брэкстон в наряде с вызывающим декольте затмила Рианну на ее же дне рождения ". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Рианна. Фото: Instagram

Рианна в свой день рождения повторила образ Кайи Гербер

Вчера, 12:00

Оригинальный розовый топ и короткие бархатные шорты Рианна дополнила украшениями с бриллиантами

Шоу-бизнес

Рианна. Фото: Instagram

Рианне 30 лет - интересные факты из личной жизни певицы

20 Февраля, 15:39

Подробности романа певицы с арабским миллиардером
Загрузка...

Шоу-бизнес

Тони Брэкстон. Фото: Getty

Певица Тони Брэкстон выходит замуж

20 Февраля, 14:30

Певица получила предложение руки и сердца от рэпера Брайана Уильямса

Шоу-бизнес

Рианна. Фото: AFP

Рианна переезжает к возлюбленному-миллиардеру в Лондон

25 Января, 05:22

У певицы есть и собственная квартира в Англии
Загрузка...