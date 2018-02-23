Тони Брэкстон в наряде с вызывающим декольте затмила Рианну на ее же дне рождения
Тони выбрала черное кожаное платье с вырезами на груди от Rey Ortiz
20 февраля, знаменитой американской певице Рианне исполнилось 30 лет. Рианна отпраздновала юбилей шумной вечеринкой в Нью-Йорке.
Поздравить звезду пришли Леонардо Ди Каприо, Пэрис Хилтон с женихом Крисом Зилкой, Тони Брэкстон и другие.
50-летняя Тони Брэкстон, которая недавно получила предложение руки и сердца от рэпера Брайана Уильямса, сумела затмить именинницу. Тони выбрала черное кожаное платье с вырезами на груди от Rey Ortiz.
"Наконец-то встретилась с любимой артисткой! Спасибо за то, что сделала этот день особенным. Никогда не прощу за то, что ты так потрясающе выглядела на моей вечеринке", – написала Рианна, опубликовав совместное фото с Брэкстон в своем Instagram.
Рианна предпочла для праздника яркий образ от Saint Laurent из весенней коллекции 2018 года. Оригинальный розовый топ и короткие бархатные шорты Рианнна дополнила украшениями с бриллиантами.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Getty
Напомним, Рианна повторила образ дочери Синди Кроуфорд Кайи Гербер.
Ранее стало известно, что Рианна готовится к переезду в Лондон, где ее ждет не только возлюбленный
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