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Тоня Матвиенко подарила дочери на день рождения автомобиль: фото

Певица растрогала 21-летнюю Ульяну до слез

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:31
Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко
Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Старшая дочь известной украинской певицы Тони Матвиенко Ульяна сегодня, 6 ноября, отмечает свой день рождения. В честь 21-летия девушки звездная мама преподнесла неожиданный подарок – белый автомобиль марки Smart.

Также узнайте, какую сокровенную мечту Тони Матвиенко исполнил Арсен Мирзоян:

На своей странице в Instagram Тоня Матвиенко поделилась красноречивыми фотографиями, когда она преподносит дочери в честь "совершеннолетия" подарок. Также артистка посвятила Ульяне трогательный пост и отметила, что для нее Ульяна навсегда останется маленькой.

Дочь певицы Ульяна
Дочь певицы Ульяна
Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Сегодня тебе 21, мое дитя. Ты перешла в совершеннолетие жизни. Но для меня ты всегда маленькая. Я хочу, чтобы ты была счастлива, никогда не переживала по мелочи. Превращай все в радость, готовься к прекрасному. Я всегда рядом", – написала украинская певица в Instagram.

Подарок Тони Матвиенко на 21-летие дочери
Подарок Тони Матвиенко на 21-летие дочери
Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, ранее Тоня Матвиенко выпустила песню, которую для нее написал супруг, украинский певец Арсен Мирзоян, "Не двоє".

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