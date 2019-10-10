Тоня Матвиенко трогательно поздравила маму с 72-летием: фото

Певица поделилась ярким фото именинницы

Нина Матвиенко с дочкой Тоней и внучкой Ульяной Фото: instagram.com/tonya_matvienko

10 октября свой день рождения празднует легендарная украинская певица Нина Матвиенко. Она обладает невероятным голосом, а ее песни завораживают. В честь 72-летия знаменитая дочь Народной артистки Украины Тоня Матвиенко посвятила имениннице трогательный пост, сопроводив его фотографией мамы.

Смотрите видео MONATIK и Нины Матвиенко на песню "Цей день":

На опубликованном снимке в Instagram украинская певица позирует с огромной охапкой желтых хризантем. Тоня Матвиенко пожелала звездной маме долголетия и отметила, что Нина Митрофановна согревает ей душу.

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"Моя самая дорогая, моя любимая мамочка. Поздравляю с днем рождения! Вы, как и осень сегодня: благодатная, опытная, цветная. Листочек мой нежный. Не хочется отпускать из объятий, потому греете мою душу. Многая лета!" – трогательно написала Тоня.

Отметим, что в честь дня рождения Нины Матвиенко Сегодня.Lifestyle собрали малоизвестные и самые интересные факты из жизни украинской знаменитости.

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