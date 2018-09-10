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Тоня Матвиенко трогательно поздравила Светлану Тарабарову с рождением ребенка

Коллеги по сцене и друзья поздравляют новоиспеченную мамочку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:29
Тоня Матвиенко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko
Тоня Матвиенко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Украинская певица Светлана Тарабарова впервые стала мамой. Артистка родила сына в столичном роддоме "Лелека". Коллеги по сцене и друзья поздравляют новоиспеченную мамочку.

Отметим, что для своих слушателей TARABAROVA подготовила сюрприз. Одновременно с постом в Instagram на официальном YouTube-канале певицы состоялась премьера нового сингла "Доброе сердце" и lyric-видео на композицию.

Не осталась в стороне и известная украинская певица Тоня Матвиенко. На своей странице в соцсети, певица опубликовала снимок на котором Светлана держит на руках младшую дочь Матвиенко и Мирзояна Нину.

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Светлана Тарабарова и дочь Тони Матвиенко
Фото: instagram.com/tonya_matvienko/
"Когда-то ты держала наше счастье, теперь имеешь свое! Поздравляем Светлана, здоровья малышу и сил мамочке", – трогательно подписала снимок Тоня. 

Напомним, о том, что Тарабарова беременна стало известно лишь в мае. Тогда она была уже на 6-м месяце.Тогда певица говорила, что делать творческую паузу она пока не планирует. Тарабарова активно гастролировала по Украине и проводила много времени в студии, работая над новым материалом.

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Источник: "Сегодня"
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