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Тоня Матвиенко выпустила песню, которую для нее написал Арсен Мирзоян

Артистка также рассказала о создании композиции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:26
Тоня Матвиенко Фото: пресс-служба
Тоня Матвиенко
Фото: пресс-служба

Трек "Не двоє" — первая совместная творческая работа Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна. При создании сингла Матвиенко пошла на эксперимент, пригласив к сотрудничеству одного из самых прогрессивных музыкантов страны Томаша Лукача.  Выступив в роли саунд-продюсера, Томаш отмечает, что Тоня гибка в работе и на лету схватывает многие моменты.

"Он первый, кто смог так быстро изменить мой стиль исполнения. Это был поиск, в некоторых моментах мне потребовалось себя "ломать". Я испытываю интерес ко всему новому, а Томаш как раз и помог раскрыть мои новые грани в вокальной подаче. За это я ему признательна", – описывает работу с Томашем Тоня.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Хотя "Не двоє" Арсен написал еще осенью во время гастролей, студийная запись откладывалась на неопределенный срок из-за плотного концертного графика артистов. Ведь разбивать  запись на несколько этапов для певицы неприемлемо. "Сегодня у меня одно настроение, завтра — другое. Это всегда сказывается на вокале.  Чтобы обыграть слова и уловить настроение потребовалось пять часов студийной работы", – делится Тоня Матвиенко.

По ее словам, в песне "Не двоє" каждый, кто испытывал цунами чувств и эмоций, узнает себя.

Напомним, Нина Матвиенко станцевала со своей младшей внучкой. Ранее Тоня Матвиенко трогательно поздравила дочь с 20-летием.

 

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Источник: Сегодня
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