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ТОП-10 малоизвестных фактов из жизни секс-символа Мэрилин Монро

5 августа годовщина смерти знаменитой блондинки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:08
Мэрилин Монро
Мэрилин Монро
Фото: Getty Images

Сегодня, 5 августа, годовщина смерти секс-символа 1950-х годов – Мэрилин Монро (настоящее имя – Норма Джин Бейкер). Самая знаменитая блондинка в мире ровно 57 лет назад была найдена мертвой с телефонной трубкой в руке в собственном доме. 

Фотографии беременной Мэрилин Монро выставят на продажу. Детали в сюжете:

Женщины ей завидовали, а мужчины просто теряли рассудок. Почему так произошло, до сих пор не никто не знает, ведь Мэрилин Монро не было поводов сводить счеты с жизнью, да и согласно официальной версии, причиной смерти стала передозировка снотворным.  Американской легенде было всего 36 лет. Сегодня.Lifestyle собрали самые интересные факты из жизни голливудской красотки, о которых вы ранее не знали. 

ТОП-10 малоизвестных фактов о секс-символе Голливуда 

1. На данный момент существуют пять основных версий смерти Монро:

  • передозировка наркотиков;
  • самоубийство;
  • убийство, совершенное спецслужбами по приказу братьев Кеннеди во избежание огласки их сексуальных связей;
  • убийство, совершенное мафией;
  • трагическая ошибка психоаналитика Ральфа Гринсона, предписавшего Мэрилин принять хлоралгидрат вскоре после приема ею нембутала.

2. Мэрилин Монро – воспитательница детского дома, ее пытались удочерить 11 раз, но безуспешно. 

3. В раннем детстве будущую звезду пыталась задушить ее родная бабушка, которая была больна шизофренией. 

Мэрилин Монро
Мэрилин Монро
Фото: Getty Images

4. У знаменитой блондинки была "парафиновая" грудь (в те времена не было еще силикона). 

5. Легенда кино была не только красивой, но и умной. Монро любила читать литературу, а ее библиотека насчитывала 400 томов разных авторов. 

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6. По рассказам режиссеров, которые снимали кино со звездой, Мэрилин постоянно путала текст и опаздывала на съемки. Иногда требовалось до сорока дублей, чтобы снять эпизод.

7. Смерть 36-летней актрисы вызвала так называемый "эффект Вертера" (массовая волна подражающих самоубийств), в результате чего сотни американцев последовали ее примеру. 

8. Настоящий цвет волос Мэрилин Монро – каштановый. А чтобы найти свою изюминку во внешности, актриса сменила около 14-ти оттенков блонда – от русо-золотого до платинового.

Мэрилин Монро
Мэрилин Монро
Фото: Getty Images

9. Монро стала одной из первых женщин-продюсеров в Голливуде и даже создала продюсерскую компанию Marylin Monroe Productions. 

10. Знаменитость не любила бриллианты и специально для выхода на сцену брала их в аренду. 

Напомним, недавно стало известно, что секс-символ Мэрилин Монро оживет в виде 3D-модели в новом биографическом фильме о легендарной актрисе. Сообщается, что при создании 3D-модели было сделано более 3 тысячи снимков лица и тела 41-летней актрисы Сьюзи Кеннеди, которая является двойником иконы Голливуда 50-х.

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