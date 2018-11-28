ТОП-10 самых состоятельных звезд до 30 лет по версии Forbes
В рейтинг вошли представители шоу-бизнеса и спортсмены
Знаменитое издание Forbes опубликовало рейтинг самых богатых знаменитостей возрастом до 30 лет.
Первое место в списке самых обеспеченных заняла младшая сестра Ким Кардашьян, 21-летняя Кайли Дженнер, на счету у которой 166,5 млн долларов.
На второй строчке оказался знаменитый британский певец, 27-летний Эд Ширан. Его состояние оценивается в 110 млн долларов.
Тройку лидеров замыкает 26-летний бразильский футболист Неймар из футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" с капиталом в 90 млн долларов.
Кроме этого, в рейтинге оказались: 28-летняя американская певица Тейлор Свифт (80млн), 29-летний американский баскетболист Джеймс Харден (46,4 млн), 28-летний мексиканский боксер Сауль Альварес (44,5 млн) и 27-летний американский футболист Дерек Карр (42,1 млн).
Напомним, Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей мира.
Кроме этого издание составило рейтинг самых высокооплачиваемых актеров сериалов.