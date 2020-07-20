ТОП-10 самых высокооплачиваемых звезд в Instagram в 2020 году

Первую позицию в рейтинге занял американский актер Дуэйн Джонсон

Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер, которую лишили звания самой молодой миллиардерши, уже не занимает первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей, сообщает Elle Australia со ссылкой на данные аналитической компании Hopper.

Согласно исследованию агентства, Кайли, которая в 2019 году держала пальму первенства за самый высокооплачиваемый пост в Instagram, больше не лидер рейтинга в этом году. Всего в список вошло 10 западных знаменитостей, которые лишь за одну рекламную публикацию в своем микроблоге берут баснословные деньги.

№ 1. Дуэйн Джонсон

Американский актер Дуэйн Джонсон, также известный как "Скала", зарабатывает за один рекламный пост более 1 млн долларов (1 015 000 $). Аккаунт актера насчитывает 190 миллионов подписчиков.

Актер Дуэйн Джонсон Фото: Getty Images

№ 2. Кайли Дженнер

Теперь Кайли занимает вторую позицию. За одну публикацию молодая бизнесвумен может заработать около 986 тысяч долларов. Подписчиков у девушки чуть меньше, чем у Дуэйна – 186 миллионов.

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

№ 3. Криштиану Роналду

На третьей позиции разместился знаменитый футболист Криштиану Роналду. За один рекламный пост звезда может заработать 889 тысяч долларов. Подписчиков у Роналду тоже немало – 231 миллион человек.

Криштиану Роналду Фото: Reuters

№ 4. Ким Кардашьян

Телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян в рейтинге разместилась на две позиции ниже своей сестры. Так, знаменитость может получить 858 тысяч долларов за одну публикацию, а фолловеров у Ким – 180 миллионов.

Ким Кардашьян – 39! Фото: instagram.com/kimkardashian

№ 5. Ариана Гранде

Пятое место в списке занимает американская певица Ариана Гранде. За пост она берет почти столько же, сколько ее предшественница – 853 тысячи долларов. Подписчиков у Арианы – 195 миллионов.

Ариана Гранде Фото: Getty Images

№ 6. Селена Гомес

Коллега Арианы, певица Селена Гомес может заработать за одну публикацию 848 тысяч долларов. Подписчиков у звезды – 183 миллиона.

Селена Гомес Фото: Getty Images

№ 7. Бейонсе

Подписчиков у Бейонсе – 150 миллионов, а за один пост поп-звезда может заработать 770 тысяч долларов.

Бейонсе Фото: Getty Images

№ 8. Джастин Бибер

Популярный американский певец Джастин Бибер занимает восьмую позицию в рейтинге. За рекламный пост Джастин требует не менее 747 тысяч долларов, а Instagram-аудитория артиста насчитывает 141 миллион человек.

Певец Джастин Бибер Фото: Getty Images

№ 9. Тейлор Свифт

Еще одна певица в рейтинге – американская звезда Тейлор Свифт. За один пост счет девушки может пополниться на 722 тысячи долларов. Подписчики – 136 миллионов.

Тейлор Свифт Фото: instagram.com/taylorswift

№ 10. Неймар да Силва Сантос Жуниор

Знаменитый футболист Неймар замыкает десятку самых высокооплачиваемых звезд в Instagram. За одну публикацию спортсмен может получить 704 тысячи долларов. Фолловеры – 139 миллионов.

Неймар Фото: Reuters

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