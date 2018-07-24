ТОП-10 украинских знаменитостей в бикини
Звезды поделились яркими фото с отдыха в теплых краях
Лето – сезон отпусков и отдыха в теплых краях. Поэтому в самый разгар солнечного сезона украинские знаменитости все чаще делятся яркими снимками в бикини на фоне моря или океана. Некоторые предпочитают отдыхать на берегах Черного моря, а другие – уезжают за границу.
Не так давно, ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик поделилась фото с семейного отдыха. Лилия отдыхала с мужем, детьми и родителями в солнечной Болгарии. Кроме этого, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева показала стройную фигуру на берегу Атлантического океана.
Также снимками в купальниках делились Настя Каменских, Леся Никитюк, Виктория из группы "НЕАНГЕЛЫ", Катерина Осадчая, Анна Седокова, Надя Дорофеева, Санда Димопулос и Оля Полякова.
Напомним, Настя Каменских надела слишком откровенный наряд. На открытии фестиваля в Юрмале певица появилась в черных капроновых колготах и прозрачной блузке. Соответствующие фото и видео появились в Instagram. Дополнить свой образ Каменских решила шортами с высокой посадкой и формой, больше напоминающей трусы.