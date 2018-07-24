ТОП-10 украинских знаменитостей в бикини

Звезды поделились яркими фото с отдыха в теплых краях

Надя Дорофеева. Фото: instagram/nadyadoorofeeva

Лето – сезон отпусков и отдыха в теплых краях. Поэтому в самый разгар солнечного сезона украинские знаменитости все чаще делятся яркими снимками в бикини на фоне моря или океана. Некоторые предпочитают отдыхать на берегах Черного моря, а другие – уезжают за границу.

Не так давно, ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик поделилась фото с семейного отдыха. Лилия отдыхала с мужем, детьми и родителями в солнечной Болгарии. Кроме этого, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева показала стройную фигуру на берегу Атлантического океана.

Также снимками в купальниках делились Настя Каменских, Леся Никитюк, Виктория из группы "НЕАНГЕЛЫ", Катерина Осадчая, Анна Седокова, Надя Дорофеева, Санда Димопулос и Оля Полякова.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux/ Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux/ Санта Димопулос Фото: instagram.com/santadimopulos Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic Вика из группы "НЕАНГЕЛЫ" Фото: instagram.com/vikanablack Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva Катерина Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova Лилия Ребрик Фото: instagram.com/liliia.rebrik Лилия Ребрик Фото: instagram.com/liliia.rebrik Лилия Подкопаева Фото: instagram/liliyapodkopaeva_official 1/12

Напомним, Настя Каменских надела слишком откровенный наряд. На открытии фестиваля в Юрмале певица появилась в черных капроновых колготах и прозрачной блузке. Соответствующие фото и видео появились в Instagram. Дополнить свой образ Каменских решила шортами с высокой посадкой и формой, больше напоминающей трусы.