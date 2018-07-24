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ТОП-10 украинских знаменитостей в бикини

Звезды поделились яркими фото с отдыха в теплых краях

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 14:30
Надя Дорофеева. Фото: instagram/nadyadoorofeeva
Надя Дорофеева. Фото: instagram/nadyadoorofeeva

Лето – сезон отпусков и отдыха в теплых краях. Поэтому в самый разгар солнечного сезона украинские знаменитости все чаще делятся яркими снимками в бикини на фоне моря или океана. Некоторые предпочитают отдыхать на берегах Черного моря, а другие – уезжают за границу.

Не так давно, ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик поделилась фото с семейного отдыха. Лилия отдыхала с мужем, детьми и родителями в  солнечной Болгарии. Кроме этого, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева показала стройную фигуру на берегу Атлантического океана

Также снимками в купальниках делились Настя Каменских, Леся Никитюк, Виктория из группы "НЕАНГЕЛЫ", Катерина Осадчая, Анна Седокова, Надя Дорофеева, Санда Димопулос и Оля Полякова.

Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux/
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux/
Санта Димопулос
Фото: instagram.com/santadimopulos
Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic
Вика из группы "НЕАНГЕЛЫ"
Фото: instagram.com/vikanablack
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Катерина Осадчая
Фото: instagram.com/kosadcha
Анна Седокова
Фото: instagram.com/annasedokova
Лилия Ребрик
Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Лилия Ребрик
Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Лилия Подкопаева
Фото: instagram/liliyapodkopaeva_official
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Напомним, Настя Каменских надела слишком откровенный нарядНа открытии фестиваля в Юрмале певица появилась в черных капроновых колготах и прозрачной блузке. Соответствующие фото и видео появились в Instagram. Дополнить свой образ Каменских решила шортами с высокой посадкой и формой, больше напоминающей трусы.

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Источник: "Сегодня"
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