ТОП-10 завидных невест украинского шоу-бизнеса

Самые желанные и известные женщины, которые все еще не замужем

Самые желанные невесты украинского шоу-бизнеса Фото: Сегодня, Instagram.com

Сегодня.Lifestyle задумали подготовить подборку о самых завидных и знаменитых невестах, и спешим сообщить, что холостячек в украинском шоу-бизнесе осталось не так много! ТОП-10 желанных девушек, которые все еще не связали себя узами брака, смотрите в нашем материале.

Тина Кароль

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Топовая украинская певица с 2008 года состояла в браке с продюсером Евгением Огиром. В 2013 году мужа Тины Кароль не стало в результате онкологии. Артистка долго боролась за жизнь любимого, и его смерть стала настоящим потрясением для Тины Кароль. С тех пор в серьезных отношениях певица замечена не была. От Евгения Огира она воспитывает 10-летнего сына Вениамина.

Леся Никитюк

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая, "богиня ламината" продолжительное время была в отношениях со своим соседом. Однако накануне Дня влюбленных Леся Никитюк заявила, что рассталась с возлюбленным. Теперь сердце авантюрной длинноногой блондинки свободно!

Монро

Монро Фото: instagram.com/monritta

Эффектная красотка в недавнем интервью призналась, что последние серьезные чувства испытывала два года назад. Кроме того, травести-дива заявила, что не планирует заводить детей, так что ищет жениха, который тоже мечтает жить в свое удовольствие.

Ани Лорак

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

В 2005 году певица познакомилась с будущим мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Продолжительное время у них были отношения на расстоянии, а в 2009 году пара зарегистрировала брак. Однако спустя 10 лет, в начале 2019-го, пара развелась после новости об измене Мурата. В сети моментально появились слухи, что Ани Лорак встречается с Сергеем Лазаревым, но певица неоднократно заявляла, что между ними лишь дружба.

Злата Огневич

Злата Огневич Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Личную жизнь талантливая певица тщательно скрывает, однако известно, что в 2016 году Злата рассталась с возлюбленным, участником АТО. Спустя время у артистки завязались новые отношения, однако и в этот раз до брака дело так и не дошло. К слову, недавно агрессивный поклонник выследил певицу и угрожал ей. Защитил хрупкую Злату личный водитель, а не любимый мужчина. Парни, ловите момент!

Мишель Андраде

Мишель Андраде Фото: instagram.com/mishvirmish

Украино-боливийская жгучая брюнетка пять лет встречалась с участником "Х-фактора" Никитой Ломакиным. Об их отношениях стало известно только после расставания пары: Мишель назвала имя экс-бойфренда в ноябре 2018-го. Осторожно: причиной разрыва стала постоянная ревность со стороны Мишель. Смеем предположить, что будущий возлюбленный не будет связан с миром шоу-бизнеса, ведь наличие поклонниц точно не порадует Андраде.

Александра Зарицкая

Александра Зарицкая Фото: instagram.com/kazka.band

В 2017 году солистка популярной группы KAZKA встречалась с участником шоу "Х-фактор" Мишей Панчишиным, однако вскоре пара рассталась. Поклонники предполагают, что Александру Зарицкую связывает не только творчество с коллегой по группе Никитой Будашем. Тем не менее сами артисты роман отрицают.

TAYANNA

TAYANNA Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

В прошлом популярная исполнительница была замужем и в 2013 году даже родила сына Даниэля. Однако на данном этапе их с бывшим мужем связывает лишь общий ребенок. Некогда TAYANNA состояла в отношениях с женатым продюсером Дмитрием Климашенко, но со временем поняла, что их союз ни к чему приведет.

Евгения Власова

Евгения Власова Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Певица, дважды поборовшая онкологию, пока так и не нашла настоящую любовь. В 2000 году она вышла замуж за продюсера Дмитрия Костюка, от которого в 2004-м родила дочь Нину. Однако Евгения не выдержала измен супруга и уже через после появления ребенка они развелись.

Спустя время Евгения Власова начала роман с исполнителем Сергеем Ларкиным, однако их пара не выдержала испытания онкологией. На данный момент певица окончательно выздоровела и вернулась к творческой деятельности.

Александра Кучеренко

Александра Кучеренко Фото: instagram.com/aakucherenko

Кроме того, что девушка обладает титулом "Мисс Украина 2016", Александра занимается танцами. В 2017 году она в паре с телеведущим Дмитрием Комаровым принимала участие в шоу "Танці з зірками". Тогда многие приписывали им роман, однако сами звезды эту информацию отрицали, утверждая, что между ними только дружба.

К слову, сейчас украинская красотка пребывает в поисках партнера по бальным танцам, а как известно, работа часто перерастает в нечто большее. Не упустите свой шанс!

Смотрите видео о том, что Злата Огневич заинтриговала подписчиков свадебным платьем:

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