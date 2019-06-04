Все еще холостяк: ТОП завидных украинских женихов

Самые желанные и известные мужчины, которые все еще не женаты

Самые желанные холостяки украинского шоу-бизнеса Фото: Getty Images, instagram.com/aleksey_durnev, instagram.com/zhanbeleniuk

Недавно Сегодня.Lifestyle поделились ТОП-10 завидных невест украинского шоу-бизнеса, а теперь предлагаем вашему вниманию самых популярных и желанных женихов Украины.

Владимир Кличко

Владимир Кличко Фото: Getty Images

С 2009 года украинский боксер состоял в отношениях с голливудской актрисой Хейден Панеттьер, а в 2014-м у них родилась дочь Кайя-Евдокия. Однако в 2018 году стало известно, что пара рассталась.

Жан Беленюк

Жан Беленюк Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Сердце 28-летнего чемпиона мира по греко-римской борьбе до сих пор свободно. Жан Беленюк неоднократно признавался, что, в первую очередь, с девушкой должно быть интересно.

Алексей Дурнев

Алексей Дурнев Фото: instagram.com/aleksey_durnev

32-летний ведущий, который любит подшутить над представителями шоу-бизнеса и не только, девушку ищет тоже с чувством юмора.

Иракли Макацария

Иракли Макацария Фото: instagram.com/maqatsa

Иракли родом из Грузии, но сейчас большую часть времени проводит в Украине, участвуя в различных проектах. К примеру, Иракли был главным героем шоу "Холостяк 6", победительницей которого стала Алена Лесик. Однако вскоре пара рассталась.

Дмитрий Комаров

Дмитрий Комаров Фото: instagram.com/komarovmir

У популярного украинского путешественника огромная армия поклонниц. Но из-за напряженного рабочего графика времени на личную жизнь практически не остается. Когда Дмитрий Комаров участвовал в проекте "Танці з зірками", ему приписывали роман с партнершей Александрой Кучеренко, однако эти слухи не подтвердились.

Андрей Данилко

Андрей Данилко Фото: instagram.com/andrey.serduchka

45-летний успешный артист до сих пор одинок. Андрей Данилко неоднократно признавался, что в его жизни есть все, кроме семейного счастья. Артист сожалеет, что за деньги нельзя купить радость.

Дима Коляденко

Дима Коляденко Фото: instagram.com/dima_kolyadenko

После тяжелого развода с Ириной Билык в 2006 году украинский певец и хореограф в серьезных отношениях замечен не был.

Виталий Козловский

Виталий Козловский Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский более года состоял в отношениях с экс-участницей шоу "Холостяк" Раминой Эсхакзай, однако в 2017 году девушка заявила о расставании. С тех пор о личной жизни артиста ничего не известно.

Александр Пономарев

Александр Пономарев Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Артист в течение 10 лет проживал с Аленой Мозговой, пара воспитывает дочь. В 2006 году Пономарев женился на Виктории Мартынюк, в браке с которой родился сын. Однако в 2011 пара рассталась.

Ранее мы писали, что Александр Стоянов похвастался фигурой звездной супруги Екатерины Кухар и признался, что сам себе завидует.

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