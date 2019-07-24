ТОП-10 звезд, которые сделали пластические операции

Многие знаменитости изменились к лучшему благодаря пластике. Смотрите фото!

Донателла Версаче Фото: Getty Images

Еще 10 лет назад поклонники негодовали, когда узнавали, что их кумир корректировал внешность с помощью хирургии или ботокса. В свое время с волной критики сталкивались Анджелина Джоли, Алла Пугачева и другие знаменитости. Поклонники тщательно всматривались в картинку, будто пытаясь запомнить каждую морщинку, чтобы не пропустить даже малейших изменений.

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Все мы стремимся к идеалу, и многим коррекция внешности идет на пользу. И если ринопластика сделает девушку более уверенной в себе, то почему бы и нет? А уж тем более, если речь идет о звезде, к которой ежедневно прикованы миллионы взглядов.

Многие специалисты отмечают, что главное – знать меру и не переусердствовать в стремлении стать лучше. Так произошло, к примеру, с Донателлой Версаче, которая буквально перекроила свое лицо. Сейчас звезде 64 года, и она известна многим не как главный дизайнер модного дома Versace, а как та самая женщина, которая поиздевалась над своим лицом.

Донателла Версаче Фото: Getty Images

Есть и такие звезды, кто с помощью пластики изменил внешность до неузнаваемости. Певицы Ирина Билык и Алла Пугачева, которых упрекают в неудачной пластике, после многочисленных операций не похожи на самих себя.

Ирина Билык Фото: Instagram.com

Алла Пугачева Фото: Instagram.com

Светская львица Ким Кардашьян, кроме прочего, сделала пластику ягодиц. Результат бросается в глаза с первых секунд!

Ким Кардашьян Фото: Getty Images

Самые распространенные пластические операции среди голливудских звезд – ринопластика (коррекция носа), удаление комков Биша (жировых скоплений в щечной области) и, конечно, увеличение груди. Так, самые известные красотки в мире Анджелина Джоли, Виктория Бекхэм, Николь Кидман и другие решились лечь под нож, и, очевидно, не пожалели об этом. Смотрите фото звезд до и после пластики в нашей подборке.

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Виктория Бекхэм Фото: Getty Images

Николь Кидман Фото: Getty Images

Кортни Кокс Фото: Getty Images

Скарлетт Йоханссон Фото: Getty Images

Рене Зеллвегер Фото: Getty Images

Ранее мы также писали, что Скарлетт Йоханссон похвасталась помолвочным кольцом за 400 тысяч долларов.

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