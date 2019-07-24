Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

ТОП-10 звезд, которые сделали пластические операции

Многие знаменитости изменились к лучшему благодаря пластике. Смотрите фото!

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:04
Донателла Версаче
Донателла Версаче
Фото: Getty Images

Еще 10 лет назад поклонники негодовали, когда узнавали, что их кумир корректировал внешность с помощью хирургии или ботокса. В свое время с волной критики сталкивались Анджелина Джоли, Алла Пугачева и другие знаменитости. Поклонники тщательно всматривались в картинку, будто пытаясь запомнить каждую морщинку, чтобы не пропустить даже малейших изменений.

Смотрите также видео: самые абсурдные тренды современной пластической хирургии

Все мы стремимся к идеалу, и многим коррекция внешности идет на пользу. И если ринопластика сделает девушку более уверенной в себе, то почему бы и нет? А уж тем более, если речь идет о звезде, к которой ежедневно прикованы миллионы взглядов.

Многие специалисты отмечают, что главное – знать меру и не переусердствовать в стремлении стать лучше. Так произошло, к примеру, с Донателлой Версаче, которая буквально перекроила свое лицо. Сейчас звезде 64 года, и она известна многим не как главный дизайнер модного дома Versace, а как та самая женщина, которая поиздевалась над своим лицом.

Донателла Версаче
Донателла Версаче
Фото: Getty Images

Есть и такие звезды, кто с помощью пластики изменил внешность до неузнаваемости. Певицы Ирина Билык и Алла Пугачева, которых упрекают в неудачной пластике, после многочисленных операций не похожи на самих себя.

Ирина Билык
Ирина Билык
Фото: Instagram.com

Алла Пугачева
Алла Пугачева
Фото: Instagram.com

Светская львица Ким Кардашьян, кроме прочего, сделала пластику ягодиц. Результат бросается в глаза с первых секунд!

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: Getty Images

Самые распространенные пластические операции среди голливудских звезд – ринопластика (коррекция носа), удаление комков Биша (жировых скоплений в щечной области) и, конечно, увеличение груди. Так, самые известные красотки в мире Анджелина Джоли, Виктория Бекхэм, Николь Кидман и другие решились лечь под нож, и, очевидно, не пожалели об этом. Смотрите фото звезд до и после пластики в нашей подборке.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

 

Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
Фото: Getty Images

Николь Кидман
Николь Кидман
Фото: Getty Images

Кортни Кокс
Кортни Кокс
Фото: Getty Images

Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Фото: Getty Images

Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Фото: Getty Images

Ранее мы также писали, что Скарлетт Йоханссон похвасталась помолвочным кольцом за 400 тысяч долларов.

Смотрите также подборку, в которой мы показали, как изменились голливудские красотки за 30 лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Беременность 52-летней Николь Кидман оказалась фейком По-семейному: как Виктория и Дэвид Бекхэм отдыхают с детьми в Майами Иракли Макацария назвал актрис, которых считает самыми красивыми
пластика Анджелина Джоли Скарлетт Йоханссон пластические операции николь кидман подборка донателла версаче Виктория Бекхэм
Реклама

Новости партнеров

Что терпеть не могут разные знаки Зодиака
Что терпеть не могут разные знаки Зодиака
5 самых полезных фруктов для сердца
5 самых полезных фруктов для сердца
Ани Лорак обескуражила поклонников новостью
Ани Лорак обескуражила поклонников новостью
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Популярные статьи

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 16:03Fun

23 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Вчера, 15:01Fun

Студентка два года не мыла голову шампунем: как выглядят ее волосы сейчас

Вчера, 11:11Fun

Появился простой тест, определяющий самых умных людей

Вчера, 10:33Шоу-бизнес

"Сильно ошибся": Топалов удивил признанием о свадьбе в Италии

Вчера, 10:32Fun

Дом за один евро: в Швейцарии распродают недвижимость

Вчера, 08:21Wellness

Что делать, если защемило нерв: полезные советы

Вчера, 08:13Fun

Заметить крайне сложно: иллюзия на фото поставила сеть в тупик

Вчера, 07:31Fun

Разгадана тайна загадочного черноморского артефакта

22 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

22 июляШоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева появилась на публике в мини-шортах: фото

22 июляШоу-бизнес

Герцоги Сассекские в честь дня рождения принца Джорджа опубликовали милое фото

22 июляFun

Голодная чайка украла маленького пса породы чихуахуа

22 июляFun

22 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

22 июляEvents

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

21 июляПсихология

Как назвать девочку в августе 2019 года: красивые женские имена

Новости партнеров

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин
Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин
Кто он: самый женственный знак Зодиака
Кто он: самый женственный знак Зодиака
Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день
Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день
Джулия Робертс рассказала о настоящем финале
Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"
Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы
Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы
Солнцезащитные кремы опасны для здоровья?
Солнцезащитные кремы опасны для здоровья?
Капсульные отели – ответ на дороговизну туризма в Израиле
Капсульные отели – ответ на дороговизну туризма в Израиле
6 продуктов, которые делают кожу молодой и сияющей
6 продуктов, которые делают кожу молодой и сияющей
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь