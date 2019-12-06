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ТОП-12 знаменитостей, которые стали родителями в 2019 году

В уходящем году родителями стали Меган Маркл и принц Гарри

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

В 2019 году родителями стали многие знаменитости. Безусловно, наиболее обсуждаемым во всем мире стало пополнение в королевской семье Великобритании.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри с ребенком
Меган Маркл и принц Гарри с ребенком
Фото: Getty Images

6 мая на свет появился первенец Меган Маркл и принца Гарри – сын Арчи Харрисон. А спустя три месяца, 6 июля, состоялась церемония крещения новорожденного.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Ким Кардашьян с детьми
Ким Кардашьян с детьми
Фото: instagram.com/kimkardashian

10 мая известная американская теледива, звезда Instagram, бизнесвумен Ким Кардашьян и американский рэпер Канье Уэст в четвертый раз стали родителями, у пары родился сын. Как и третьего ребенка – дочь Чикаго, малыша для супругов родила суррогатная мать.

Джейми Дорнан и Амелия Уорнер

Джейми Дорнан с женой Амелией Уорнер
Джейми Дорнан с женой Амелией Уорнер
Фото: Getty Images

В конце марта 36-летний актер Джейми Дорнан, звезда фильма "50 оттенков серого" стал отцом в третий раз. Супруга Амелия Уорнер, которая лично сообщила радостную новость, родила ему третью дочь.

На своей странице в Instagram жена Джейми Дорнана поделилась милым фото, на котором запечатлены ботиночки троих дочерей пары, а это значит, что Амелия уже родила.

Роман Грищук и Анна Гресь

Роман Грищук стал отцом
Роман Грищук стал отцом
Фото: instagram.com/grishchuk

29-летний юморист, руководитель "Мамахохотала", а ныне – нардеп от партии "Слуга народа" Роман Грищук стал отцом. 30 октября в 19:19 его супруга Анна Гресь родила сына.

Наталья Холоденко

Наталья Холоденко
Наталья Холоденко
Фото: телеканал "Украина"

В марте ведущая и звездный психолог Наталья Холоденко стала матерью во второй раз. Ребенок родился с весом 3500 граммов и ростом 53 см. "Добро пожаловать в наш мир, мой дорогой малыш!", – прокомментировала радостное событие счастливая мама. Отметим, имя отца Вивьен Наталья до сих пор скрывает.

Кейт Мара и Джейми Белл

Джейми Белл и Кейт Мара
Джейми Белл и Кейт Мара

Звезда карточного домика родила дочь этой весной. Кейт Мара и ее муж Джейми Белл решили не показывать лицо ребенка, поэтому опубликовали фото, где виднеются маленькие ножки младенца.

Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский

Лилия Подкопаева с младшей дочерью
Лилия Подкопаева с младшей дочерью
Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Украинская спортсменка Лилия Подкопаева 19 сентября родила третьего ребенка. Отцом новорожденной девочки является супруг знаменитости – американский бизнесмен Игорь Дубинский, который 25 лет назад переехал из Украины в Атланту.

Натали Имбрулья

Натали Имбрулья
Натали Имбрулья
Фото: instagram.com/natalie_imbruglia

Звезда сериала "Соседи", 44-летняя Натали Имбрулья, 8 октября родила первенца, сына Макса Валентина, и показала первое фото с малышом. Чтобы забеременеть, актриса прошла экстракорпоральное оплодотворение – медицинскую процедуру, при которой женщине помещают уже оплодотворенную яйцеклетку в матку. Кроме того, Натали Имбрулья удалось зачать ребенка с помощью донора спермы. На данный момент известно, что актриса не состоит в романтических отношениях.

Анастасия Малега

Анастасия Малега
Анастасия Малега
Фото: instagram.com/anastasiiamalega

Солистка украинской группы Freedom Jazz, занявшей второе место в Нацотборе на "Евровидение 2019", стала мамой во второй раз. Певица Анастасия Малега родила сына. Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Венсан Кассель и Тина Кунаки

Венсан Кассель и Тина Кунаки
Венсан Кассель и Тина Кунаки
Фото: instagram.com/tinakunakey

22-летняя модель, жена французского актера Венсана Касселя Тина Кунаки в апреле родила первенца. Актер сообщил о рождении их общего с Тиной Кунаки ребенка. У пары родилась дочь Амазони.

Сергей и Снежана Бабкины

Сергей и Снежна Бабкины с новорожденным сыном
Сергей и Снежна Бабкины с новорожденным сыном
Фото: instagram.com/babkin_official

18 июня украинский певец Сергей Бабкин в третий раз стал отцом. Артист присутствовал на родах и плакал, взяв на руки сына Елисея. Новоиспеченный отец посвятил своей жене и ребенку трогательное произведение.

Санта Димопулос и Игорь Кучеренко

Санта Димопулос с дочерью
Санта Димопулос с дочерью
Фото: instagram.com/santadimopulos

32-летняя певица и модель, экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос стала мамой во второй раз. 14 сентября Артистка родила девочку в клинике в Монако. Санта Димопулос опубликовала первое фото после родов и растрогала подписчиков.

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