ТОП-12 знаменитостей, которые стали родителями в 2019 году
В уходящем году родителями стали Меган Маркл и принц Гарри
В 2019 году родителями стали многие знаменитости. Безусловно, наиболее обсуждаемым во всем мире стало пополнение в королевской семье Великобритании.
6 мая на свет появился первенец Меган Маркл и принца Гарри – сын Арчи Харрисон. А спустя три месяца, 6 июля, состоялась церемония крещения новорожденного.
10 мая известная американская теледива, звезда Instagram, бизнесвумен Ким Кардашьян и американский рэпер Канье Уэст в четвертый раз стали родителями, у пары родился сын. Как и третьего ребенка – дочь Чикаго, малыша для супругов родила суррогатная мать.
В конце марта 36-летний актер Джейми Дорнан, звезда фильма "50 оттенков серого" стал отцом в третий раз. Супруга Амелия Уорнер, которая лично сообщила радостную новость, родила ему третью дочь.
На своей странице в Instagram жена Джейми Дорнана поделилась милым фото, на котором запечатлены ботиночки троих дочерей пары, а это значит, что Амелия уже родила.
29-летний юморист, руководитель "Мамахохотала", а ныне – нардеп от партии "Слуга народа" Роман Грищук стал отцом. 30 октября в 19:19 его супруга Анна Гресь родила сына.
В марте ведущая и звездный психолог Наталья Холоденко стала матерью во второй раз. Ребенок родился с весом 3500 граммов и ростом 53 см. "Добро пожаловать в наш мир, мой дорогой малыш!", – прокомментировала радостное событие счастливая мама. Отметим, имя отца Вивьен Наталья до сих пор скрывает.
Звезда карточного домика родила дочь этой весной. Кейт Мара и ее муж Джейми Белл решили не показывать лицо ребенка, поэтому опубликовали фото, где виднеются маленькие ножки младенца.
Украинская спортсменка Лилия Подкопаева 19 сентября родила третьего ребенка. Отцом новорожденной девочки является супруг знаменитости – американский бизнесмен Игорь Дубинский, который 25 лет назад переехал из Украины в Атланту.
Звезда сериала "Соседи", 44-летняя Натали Имбрулья, 8 октября родила первенца, сына Макса Валентина, и показала первое фото с малышом. Чтобы забеременеть, актриса прошла экстракорпоральное оплодотворение – медицинскую процедуру, при которой женщине помещают уже оплодотворенную яйцеклетку в матку. Кроме того, Натали Имбрулья удалось зачать ребенка с помощью донора спермы. На данный момент известно, что актриса не состоит в романтических отношениях.
Солистка украинской группы Freedom Jazz, занявшей второе место в Нацотборе на "Евровидение 2019", стала мамой во второй раз. Певица Анастасия Малега родила сына. Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram.
22-летняя модель, жена французского актера Венсана Касселя Тина Кунаки в апреле родила первенца. Актер сообщил о рождении их общего с Тиной Кунаки ребенка. У пары родилась дочь Амазони.
18 июня украинский певец Сергей Бабкин в третий раз стал отцом. Артист присутствовал на родах и плакал, взяв на руки сына Елисея. Новоиспеченный отец посвятил своей жене и ребенку трогательное произведение.
32-летняя певица и модель, экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос стала мамой во второй раз. 14 сентября Артистка родила девочку в клинике в Монако. Санта Димопулос опубликовала первое фото после родов и растрогала подписчиков.
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