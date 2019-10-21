Ким Кардашьян – 39: ТОП самых сексапильных нарядов светской львицы

21 октября жена Канье Уэста празднует свой день рождения

Ким Кардашьян – 39! Фото: instagram.com/kimkardashian

Сегодня, 21 октября, светская львица, жена известного рэпера Канье Уэста, фотомодель и мама – Ким Кардашьян празднует свой день рождения. Селебрити исполняется 39 лет. В честь этого события сайт Сегодня.Lifestyle вспоминает интересные факты из биографии звезды, а также ее самые провокационные наряды.

О королевском происхождении Ким Кардашьян смотрите в ролике:

Первые шаги к славе Ким сделала в октябре 2007 года, снявшись со всей семьей в реалити-шоу "Семейство Кардашян" на телеканале "E!". Совместно с сестрами Кортни и Хлои она является владелицей сети бутиков D-A-S-H,, а в 2010 году Ким выпустила новый аромат духов под названием Kim Kardashian.

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

Стоит отметить, что брак с Канье для Ким третий. До этого модель была замужем за продюсером и спортсменом. У Ким Кардашьян четверо детей, которых она воспитывает вместе с мужем.

Ким с мужем и детьми Фото: instagram.com/kimkardashian

Сексапильная Ким всегда запоминается экстравагантными нарядами, ярким макияжем и откровенными фотосессиями. Предлагаем вспомнить самые яркие и горячие луки знаменитости.

Фото: Ким Кардашьян. Фото: Getty, Getty Images, Instagram Фото: Ким Кардашьян. Фото: Getty, Getty Images, Instagram Фото: Ким Кардашьян. Фото: Getty, Getty Images, Instagram Фото: Ким Кардашьян. Фото: Getty, Getty Images, Instagram Фото: Ким Кардашьян. Фото: Getty, Getty Images, Instagram Фото: Ким Кардашьян. Фото: Getty, Getty Images, Instagram Фото: Ким Кардашьян. Фото: Getty, Getty Images, Instagram Фото: Ким Кардашьян. Фото: Getty, Getty Images, Instagram Фото: Ким Кардашьян. Фото: Getty, Getty Images, Instagram Фото: Ким Кардашьян. Фото: Getty, Getty Images, Instagram Ким Кардашьян Фото: Ким Кардашьян. Фото: Getty, Getty Images, Instagram Фото: Ким Кардашьян. Фото: Getty, Getty Images, Instagram Фото: Ким Кардашьян. Фото: Getty, Getty Images, Instagram 1/13

Напомним, что недавно Ким Кардашьян посетила Армению, где крестила своих детей. Снимки сакрального таинства звезда опубликовала в своем Instagram.

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