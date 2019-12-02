ТОП-15 всемирно известных личностей, которые посетили Украину в 2019 году

За последнее время Киев порадовали визитами Том Круз, Джаред Лето и другие знаменитости

Знаменитости, которые посетили Украину в 2019 году Фото: Сегодня

В течение 2019 года Украину посетили многие звезды с мировым именем. Среди них легендарная актриса Катрин Денев, фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето, актеры Мила Кунис, Том Круз и другие. Как знаменитости провели время в Киеве и почему решили посетить украинскую столицу – далее в материале.

Катрин Денев в Одессе

Французская актриса прилетела в Одессу 19 июля Фото: телеканал "Украина"

Легендарная французская актриса Катрин Денев посетила 10-й Одесский международный кинофестиваль. Звезда провела творческую встречу в одесском театре музкомедии. Кроме прочего, Катрин Денев рассказала о своих ценностях, хобби, отношении к творчеству, работе и жизни.

Роуз МакГоуэн в Одессе

Роуз Макгоуэн возле кинотеатра "Родина" в Одессе Фото: Владимир Грисюк

Еще одна известная актриса, звезда сериала "Зачарованные", режиссер и активистка Роуз Макгоуэн посетила 10-й ОМКФ, где показала украинской публике свой короткометражный фильм "Дон" и провела творческую встречу со зрителями.

Maluma в Киеве

NK и Maluma Фото: instagram.com/kamenskux

Латино-американский певец Maluma выступил с концертом в Киеве 8 июля. На разогреве у жгучего красавчика выступила украинская певица NK | Настя Каменских.

Накануне выступления Maluma решил устроить себе экскурсию по Киеву, чтобы вдохновиться перед концертом, и не скрывал позитивных эмоций от увиденного. Исполнитель признался, что украинский язык является довольно сложным, однако похвастался, что выучил два слова: "дякую" и "на здоров'я".

Поклонники зажигали под хиты Maluma, однако певец смог по-настоящему удивить публику. На сцену столичного Дворца спорта Maluma вышел с украинским флагом, чем привел в восторг зрителей, которые поделились невероятными кадрами в Instagram.

Джаред Лето в Киеве

Джаред Лето Фото: instagram.com/dy_jovi

Фронтмен известной группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето порадовал фанатов своим спонтанным выступлением прямо посреди пешеходного моста. Отметим, что музыкант приехал в Киев на молодежный фестиваль UPark Festival.

Во время прогулки по ночной столице Украины Джаред Лето неожиданно подошел к уличным музыкантам, которые пели на пешеходном мосту, взял у них гитару и спел несколько своих песен.

Майкл Бэй в Киеве

Майкл Бэй прилетел в Киев Фото: instagram.com/michaelbay

Голливудский режиссер и продюсер Майкл Бэй посетил Украину. Создатель фильмов "Перл-Харбор", "Плохие парни" и "Трансформеры" встретился в Киеве с мэром Виталием Кличко и обсудил с ним перспективы кинопроизводства в Украине. Снимками с Бэйем Кличко поделился в социальной сети.

Робин Райт, Мила Кунис, Эштон Кутчер в Киеве

Мила Кунис и Эштон Кутчер в Киеве Фото: president.gov.ua

Звезда сериала "Карточный домик" Робин Райт тайно посетила украинскую столицу. Она стала одним из участников форума YES, который проходил с 12 по 14 сентября в Киеве.

Кроме того, неожиданными гостями конференции стали голливудские актеры и семейная пара по совместительству Мила Кунис и Эштон Кутчер. Напомним, что Мила до 7 лет жила в Украине, пока ее семья не переехала в США. До этого Мила Кунис вместе с Эштоном Кутчером встретились с президентом Украины и первой леди.

Кристофер Ллойд в Киеве

Кристофер Ллойд

Кристофер Ллойд из знаменитой франшизы "Назад в будущее" посетил Comic Con Ukraine 2019, который состоялся в сентябре. Актер разместил в социальной сети несколько фотографий с прогулки по столице Украины. Во время выступления на фестивале актер рассказал украинцам о своем любимом фильме и встретился с дроидом из "Звездных войн".

Во время общения с ведущим и посетителями Comic Con Ukraine 2019 Кристофер Ллойд рассказал много интересного, в том числе о своем любимом фильме франшизы "Назад в будущее".

Дэнни Трехо в Киеве

Дэнни Трехо Фото: Сегодня

Легендарный голливудский актер, бэдбой во многих боевиках Дэнни Трехо тоже посетил Comic Con Ukraine 2019.

Во время выступления на фестивале звезда кино рассказал о том, почему он играет плохих парней, как ему работалось с Робертом Родригесом и о поцелуях с Джессикой Альбой.

Анджей Секула в Киеве

Анджей Секула Фото: Facebook

Оператор легендарного режиссера Квентина Тарантино побывал в Киеве в сентябре. Известный оператор-постановщик Анджей Секула, который снимал такие известные кинохиты, как "Бешеные псы", "Криминальное чтиво" и "Четыре комнаты", рассказал, что вскоре на экраны выйдет совместная работа украинских и голливудских создателей, где сам Анджей выступит в роли режиссера. Жанр ленты – фильм ужасов. А бюджет – один миллион долларов.

Остальные подробности Секула не озвучил, зато рассказал о дружбе с Квентином Тарантино, а также шокировал откровенным признанием о ссоре с режиссером.

The Rasmus в Киеве

Группа The Rasmus Фото: instagram.com/therasmusofficial

В рамках европейского тура, посвященного 15-летию пластинки Dead Letters, легендарная финская группа The Rasmus посетила Украину и выступила в одном из столичных концерт-холлов 26 октября. Стоит отметить, что музыканты несколько лет назад приезжали на фестиваль в Тернополь.

Лара Фабиан в Киеве

Лара Фабиан в Киеве Фото: Юрий Стефаняк

Несравненная Лара Фабиан отыграла два концерта в Киеве – 19 и 20 октября, посвященные 30-летию творческой жизни. Певица презентовала новый альбом Papillon, а также исполнила свои самые знаменитые хиты Je t'aime, Adagio, Je suis malade и, конечно, I Will Love Again.

Концерт-спектакль состоял из четырех актов, и в начале каждого Лара Фабиан делилась со зрителями историями из своей творческой жизни (о старте карьеры, как выступление на Евровидении 1998 изменило ее жизнь навсегда, а также трогательно рассказывала о своем отце и маме).

Том Круз в Киеве, Львове и Одессе

Том Круз встретился с Зеленским в Киеве Фото: facebook.com/zelenskiy95

Известный голливудский актер Том Круз, который посетил киевское метро и встретился с Владимиром Зеленским, отправился в Одессу, где позавтракал в одном из местных ресторанов, а уже после обеда актера принимал мэр города Львова Андрей Садовой. Отметим, что главная цель его визита в нашу страну – выбрать локации для съемки своего нового фильма. Уже известно, какой фильм будет снимать Том Круз в Украине.

Scorpions в Киеве

Участники культовой рок-группы Scorpions прилетели в Киев. 12 ноября коллектив отыграл концерт во Дворце спорта, а сегодня лидер Scorpions Клаус Майне прогулялся по столице, в частности по Михайловской площади и парку "Владимирская горка", и даже спел легендарную песню Still Loving You.

Компанию Клаусу Майне составил мэр Киева Виталий Кличко, который и сообщил о визите вокалиста Scorpions на своей странице в Facebook.

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