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ТОП-3 украинских певиц, которые не стесняются показывать обнаженное тело

Сегодня, 19:08

Узнайте, кто из звезд не боится обнажаться перед камерой

Уже давно обнаженные фото звезд многие не считают чем-то постыдным. Конечно, если все сделано в рамках приличия (и в рамках разумного, естественно). Наши знаменитости любят публиковать красивые фото в стиле ню, а в ответ получают не только сотни комплиментов от поклонников, но и сотни комментариев от хейтеров.

Главное, как подать. Есть немало совсем не вульгарных кадров звезд, на которые приятно смотреть. Недавно Настя Каменских поделилась подобным снимком. Поэтому мы решили вспомнить, какие еще фотографии она публиковала до этого, и кто из ее звездных коллег тоже не стесняется делиться своими фото без одежды.

Настя Каменских

Настя любит публиковать фото и показывать результат своих тренировок: вот уже несколько лет Каменских следит за своим питанием и усердно занимается в спортзале. Звезда достигла впечатляющих результатов – красивое и подтянутое тело, и грех его не показать миру.

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских полностью обнажилась
Настя Каменских полностью обнажилась
Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских показала откровенное фото
Настя Каменских показала откровенное фото
Фото: instagram.com/kamenskux

Оля Полякова

Оля Полякова – обладательница сильного голоса, харизмы и очень, очень, ну очень длинных ног! Да и в целом фигура певицы – предмет для зависти многих ее хейтеров. На концертах Оля выступает в ярких костюмах, подчеркивающих ее достоинства, а в соцсети можно и без костюма себя показать.

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: facebook/polyakovamusic

Даша Астафьева

Певицей и моделью Дашей Астафьевой восхищаются многие, но есть и те, кто завидуют внешности красотки, как и двум нашим предыдущим героиням. Instagram-аккаунт звезды Playboy богат на откровенные, но в то же время такие эстетичные фото.

Певица Даша Астафьева
Певица Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Певица Даша Астафьева
Певица Даша Астафьева
Фото: instagram.com/moi_sofism

Даша Астафьева
Даша Астафьева

Напомним, Даша Астафьева поделилась впечатляющими кадрами со съемки под водой.

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