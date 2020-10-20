ТОП-3 украинских певиц, которые не стесняются показывать обнаженное тело

Узнайте, кто из звезд не боится обнажаться перед камерой

Уже давно обнаженные фото звезд многие не считают чем-то постыдным. Конечно, если все сделано в рамках приличия (и в рамках разумного, естественно). Наши знаменитости любят публиковать красивые фото в стиле ню, а в ответ получают не только сотни комплиментов от поклонников, но и сотни комментариев от хейтеров.

Главное, как подать. Есть немало совсем не вульгарных кадров звезд, на которые приятно смотреть. Недавно Настя Каменских поделилась подобным снимком. Поэтому мы решили вспомнить, какие еще фотографии она публиковала до этого, и кто из ее звездных коллег тоже не стесняется делиться своими фото без одежды.

Настя Каменских

Настя любит публиковать фото и показывать результат своих тренировок: вот уже несколько лет Каменских следит за своим питанием и усердно занимается в спортзале. Звезда достигла впечатляющих результатов – красивое и подтянутое тело, и грех его не показать миру.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских полностью обнажилась Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских показала откровенное фото Фото: instagram.com/kamenskux

Оля Полякова

Оля Полякова – обладательница сильного голоса, харизмы и очень, очень, ну очень длинных ног! Да и в целом фигура певицы – предмет для зависти многих ее хейтеров. На концертах Оля выступает в ярких костюмах, подчеркивающих ее достоинства, а в соцсети можно и без костюма себя показать.

Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова Фото: facebook/polyakovamusic

Даша Астафьева

Певицей и моделью Дашей Астафьевой восхищаются многие, но есть и те, кто завидуют внешности красотки, как и двум нашим предыдущим героиням. Instagram-аккаунт звезды Playboy богат на откровенные, но в то же время такие эстетичные фото.

Певица Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

Певица Даша Астафьева Фото: instagram.com/moi_sofism

Даша Астафьева

Напомним, Даша Астафьева поделилась впечатляющими кадрами со съемки под водой.

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