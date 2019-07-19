ТОП-5 интересных фактов из жизни Франсиско Гомеса

Что известно о новом жюри шоу "Танці з зірками"

Франсиско Гомес Фото: instagram.com/siscogomez

Фанаты известного развлекательного шоу "Танці з зірками" на днях узнали имя третьего судьи проекта, который стартует 25 августа. Им стал всемирно известный хореограф Франсиско Гомес. Эксцентричный и яркий танцор известен благодаря своему сотрудничеству с такими мировыми звездами, как Madonna, Will.i.am, Jennifer Lopez и Taylor Swift.

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Франсиско уже был судьей в украинском танцевальном проекте "Танцуют все!". Украинцы запомнили молодого хореографа ярким и вспыльчивым, теперь Гомес предстал в новом амплуа – возмужал и старается контролировать вспышки эмоций. Его стиль также изменился – кучерявые волосы сострижены, а в одежде преобладают строгие деловые костюмы.

34-летний хореограф признался, что рад возвращению в Украину. Ко всему, ради участия в танцевальном проекте он отказался от сотрудничества с американской певицей Pink, которой собирался создать новое концертное шоу.

"Я очень счастлив вернуться в Украину. Для меня это как второй дом, а украинские телезрители – моя любимая публика. Поэтому я рад, что участвую в таком замечательном проекте и с восторгом жду, когда начнутся прямые эфиры. Как всегда, от меня только искренние впечатления!", – признался Франсиско Гомес.

Сегодня.Lifestyle делятся интересными фактами из жизни парня, который целенаправленно шел к своей мечте, не видя преград.

Большая мечта 11-летнего мальчика

С 11-ти лет Франсиско начал заниматься танцами. Уже в подростковом возрасте он решил кардинально сменить свою жизнь, оставив маму в родном Лондоне. 16-летний парень с горящими глазами отправился покорять Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Все свои сбережения парень тратил на мастер-классы, чтобы преуспеть в хореографии.

Франсиско Гомес в детстве Фото: instagram.com/siscogomez

Ради великого будущего Гомес недоедал и ночевал на полу в чужих домах. И это принесло первые результаты! В 17 лет Франсиско создал свою компанию 2XSUK и стал в ней арт-директором.

Нетрадиционная ориентация

Несмотря на свою популярность и успех, Франсиско пока не обзавелся семьей. Он ни раз говорил о том, что в жизни ему уже приходилось испытать настоящую любовь, но встретить вторую половинку ему еще не удалось. Еще в 2013 году он признался в своей нетрадиционной ориентации и даже откровенно рассказал об отношениях с бойфрендом ирландского происхождения.

Франсиско Гомес Фото: instagram.com/siscogomez

"Сначала я три с половиной года встречался с девушкой, после чего у меня было шесть романов с парнями. Но со временем я почувствовал потребность пожить немного одному, разобраться в себе, прежде чем я смогу посвятить себя кому-то другому. Так что в данный момент я наслаждаюсь одиночеством", – рассказывал ранее хореограф.

34-летний Франсиско до сих пор живет с мамой

Мама знаменитого хореографа осталась жить в родном Лондоне. Сам Гомес приезжает к ней два-три раза в неделю и живет в одной квартире. К слову, мама звезды также была танцовщицей.

Вредная привычка хореографа

Франсиско находится в отличной физической форме, но никаких диет не придерживается. Знаменитость употребляет умеренно алкоголь, но у него есть одно пристрастие, от которого ему сложно отказаться – еда. Как он сам часто признается, его самая главная вредная привычка – обжорство.

Франсиско Гомес Фото: instagram.com/siscogomez

Гомес не водит автомобиль

Франциско Гомес не имеет водительских прав и даже не собирается их получать. По его словам, он всегда знал, что станет богатым и сможет себе позволить услуги личного водителя.

Напомним, недавно также стали известны имена первых двух судей нового сезона "Танців з зірками". Уже по традиции оценивать выступления звездных участников будут всем знакомые прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма.

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