ТОП-5 лучших каверов на песни Кузьмы Скрябина

Песни "Скрябин" любят не только в Украине

Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин). Фото: facebook.com/kuzma.skryabin

Сегодня, 17 августа, знаменитому лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко исполнилось бы 50 лет. В честь его юбилея мы также сделали подборку воспоминаний коллег и друзей о музыканте.

Песни Кузьмы Скрябина любят миллионы, а многие музыканты перепевают их, даря композициям новое дыхание. Предлагаем вам послушать подборку пяти самых запоминающихся каверов песен знаменитой группы "Скрябин".

Антитіла – "Люди, як кораблі"

Кавер группы "Антитіла" на песню "Люди, як кораблі" стал не менее популярным, чем оригинал.

Тарас Тополя, вокалист группы Антитела: "Мое детство и юность – это песни Скрябина. Я писал ему письма, дублировал и раздавал друзьям кассеты и диски Скрябина. А однажды, целая дискотека в польском детском лагере, с моей легкой руки, танцевала под альбом "Модная страна". Когда произошла трагедия, я общался с мамой Андрея ... И наше выступление на концерте памяти – это наша благодарность ей за сына, за философа, по Артиста. Кавер на песню "Люди как корабли" – это наше "спасибо" самому Андрею. Я верю, что он слышит".

Pianoбой – "Шампанські Очі"

В память о Кузьме, солит группы Pianoбой перепел композицию "Шампанські Очі". Также группа выпустила клип на эту песню, для создания которого потребовалось две тысячи рисованных кадров.

Бумбокс – "Спи собі сама"





Чувственное исполнение песни "Спи собі сама" лидером группы Бумбокс Андреем Хлывнюком пришлось по душе многим зрителям и поклонникам "Скрябин".

Geo Folk Tour – попури песен "Скрябина"

Как оказалось, песни Андрея Кузьменко были и есть популярными не только в Украине, но и за рубежом. Оригинальное исполнение трех песен Кузьмы грузинской группой Geo Folk Tour стало неожиданным приятным сюрпризом для многих поклонников "Скрябин".

Злата Огневич – "ВодаВогонь"

Злата Огневич приняла участие в записи новой версии известной песни "ВодаВогонь", композитором которой является музыкант Алексей Зволинский, а автором слов – Андрей Кузьменко. Огневич неоднократно в своих интервью говорила, что не только уважает творчество группы "Скрябин", но и с удовольствием спела бы одну из песен.