ТОП-5 лучших каверов на песни Кузьмы Скрябина
Песни "Скрябин" любят не только в Украине
Сегодня, 17 августа, знаменитому лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко исполнилось бы 50 лет. В честь его юбилея мы также сделали подборку воспоминаний коллег и друзей о музыканте.
Песни Кузьмы Скрябина любят миллионы, а многие музыканты перепевают их, даря композициям новое дыхание. Предлагаем вам послушать подборку пяти самых запоминающихся каверов песен знаменитой группы "Скрябин".
Антитіла – "Люди, як кораблі"
Кавер группы "Антитіла" на песню "Люди, як кораблі" стал не менее популярным, чем оригинал.
Тарас Тополя, вокалист группы Антитела: "Мое детство и юность – это песни Скрябина. Я писал ему письма, дублировал и раздавал друзьям кассеты и диски Скрябина. А однажды, целая дискотека в польском детском лагере, с моей легкой руки, танцевала под альбом "Модная страна". Когда произошла трагедия, я общался с мамой Андрея ... И наше выступление на концерте памяти – это наша благодарность ей за сына, за философа, по Артиста. Кавер на песню "Люди как корабли" – это наше "спасибо" самому Андрею. Я верю, что он слышит".